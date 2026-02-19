Estudiar una maestría en Europa es uno de los objetivos académicos más buscados por estudiantes y profesionales colombianos que quieren fortalecer su perfil internacional. En 2026, esa meta puede estar más cerca gracias a una convocatoria que ofrece apoyo parcial sobre el valor de la matrícula para programas presenciales en España.

El ICETEX, en alianza con EAE Business School Barcelona, abrió una convocatoria de becas internacionales para que profesionales colombianos cursen maestrías presenciales en Barcelona. El apoyo cubre hasta el 60% del valor de la matrícula y los estudios iniciarán en mayo de 2026. Explicamos los programas disponibles, los requisitos exigidos y los plazos oficiales para postularte.

Becas para colombianos en Barcelona 2026: programas de maestría con apoyo hasta del 60%

La convocatoria contempla 8 becas parciales para programas oficiales de maestría en modalidad presencial. Dos de ellas cubren el 60% del valor de la matrícula y están dirigidas a los programas de Supply Chain Management y Management STEM, áreas estratégicas vinculadas a logística, tecnología e innovación.

Además, se otorgan 6 becas del 50% del costo de matrícula para el Máster en Marketing y Gestión Comercial, el Global MBA y el MBA con especialidad en Inteligencia Artificial. Todos los programas tienen una duración de 10 meses, se desarrollan en idioma español y comenzarán clases el 2 de mayo de 2026 en Barcelona.

Estas maestrías combinan formación académica rigurosa con enfoque práctico y empresarial. La experiencia presencial permite interactuar con docentes y estudiantes internacionales, fortalecer redes de contacto y adquirir una visión global de los negocios y la gestión.

Requisitos para aplicar a las becas en Barcelona para colombianos

La convocatoria está dirigida a profesionales universitarios colombianos, ya sea que residan en el país o en el exterior. Para postularse, es indispensable cumplir con condiciones académicas y laborales específicas.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Contar con experiencia laboral mínima de 12 meses,

Tener un promedio acumulado de pregrado igual o superior a 3,7 sobre 5,0

Disponer de carta de admisión definitiva expedida por EAE Business School Barcelona al momento de realizar la postulación ante ICETEX.

Es importante tener en cuenta que el proceso inicia con la gestión de admisión directamente ante la institución española. Solo después de obtener la aceptación formal se puede completar la postulación en la plataforma oficial del ICETEX.

Plazos de inscripción para las becas en Barcelona 2026

Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria son los tiempos. Las postulaciones estarán abiertas hasta las 5:00 p. m. del 23 de febrero de 2026. Después de esa fecha, no se recibirán solicitudes.

El proceso se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial del ICETEX, en la sección de becas vigentes. Allí los aspirantes deben diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar los documentos requeridos dentro del plazo establecido.

La evaluación contempla una fase de preselección a cargo de la Comisión Nacional de Becas y una selección final realizada por la institución oferente. Debido a que los cupos son limitados, el cumplimiento de requisitos no garantiza la asignación automática del beneficio.

Cómo postularse a las becas ICETEX – EAE Business School

El primer paso es revisar el programa académico que mejor se ajuste a tu perfil profesional y proyección de carrera. Luego, debes iniciar el proceso de admisión directamente con EAE Business School Barcelona y obtener la carta de aceptación definitiva.

Con ese documento en mano, ingresa al portal oficial del ICETEX, busca la convocatoria correspondiente a becas en Barcelona 2026 y completa el proceso de inscripción antes del cierre. Es fundamental verificar que toda la información esté correcta y que los soportes cumplan con los requisitos exigidos.

El ICETEX ha reiterado que todos los trámites deben realizarse de manera directa y que las solicitudes no tienen costo. La entidad también recomienda no acudir a intermediarios y reportar cualquier intento de tramitación irregular a través de sus canales oficiales.

Formación internacional y proyección profesional en Europa para colombianos

Estas becas en Barcelona representan una oportunidad estratégica para profesionales colombianos que buscan ampliar su horizonte académico y laboral. La formación presencial en una ciudad con fuerte dinamismo empresarial y académico permite adquirir herramientas actualizadas y visión global.

Desde el ICETEX se ha señalado que el acceso a educación de alta calidad en escenarios internacionales fortalece las competencias del talento colombiano y aporta al desarrollo económico y social del país. Regresar con experiencia internacional puede marcar la diferencia en el mercado laboral y en proyectos de emprendimiento o liderazgo empresarial.

Si estás interesado en estudiar una maestría presencial en Barcelona en 2026, revisa hoy mismo los requisitos completos en el portal oficial del ICETEX, gestiona tu admisión en EAE Business School y presenta tu postulación antes del 23 de febrero de 2026. Las becas son limitadas y actuar con anticipación puede ser clave para asegurar esta oportunidad académica.