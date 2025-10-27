El pasado viernes 24 de octubre, miles de usuarios de Bancolombia y Nequi reportaron fallas en las aplicaciones y servicios del banco. Durante varias horas, muchos no pudieron realizar transferencias, pagos o consultas, lo que generó inconvenientes en pleno horario laboral y comercial.

Ante las molestias generadas, Bancolombia emitió un comunicado oficial el domingo 26 de octubre anunciando una compensación automática para los clientes afectados. La medida, que lleva como lema “La confianza se devuelve”, busca reconocer el impacto que tuvo la interrupción del sistema y devolver la tranquilidad a quienes resultaron perjudicados.

Compensación Bancolombia por fallas del 24 de octubre: en qué consiste

Bancolombia confirmó que iniciará un proceso de compensación automática a todos los clientes cuyos productos o servicios se vieron afectados durante la falla del viernes 24 de octubre. Esto significa que los usuarios no tendrán que presentar reclamaciones ni reportes: el banco revisará los casos y aplicará los ajustes directamente en las cuentas.

El objetivo de la medida es reparar los cobros injustos o consecuencias económicas derivadas de la caída del sistema, como cuotas de manejo, comisiones o intereses generados por no poder realizar pagos a tiempo. La entidad aclaró que se trata de una acción puntual que busca “devolver lo que les corresponde” a los usuarios y recuperar la confianza en sus canales digitales.

A quiénes aplica la compensación de Bancolombia

La compensación anunciada por Bancolombia beneficiará a los usuarios que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Pagaron una cuota de manejo o tarifa por un servicio que no pudieron usar debido a la caída de la app o los canales digitales.

por un servicio que no pudieron usar debido a la caída de la app o los canales digitales. Asumieron una comisión por usar un canal alterno , como corresponsales o cajeros de otra red, ante la imposibilidad de usar la aplicación.

, como corresponsales o cajeros de otra red, ante la imposibilidad de usar la aplicación. Pagaron intereses o recargos por no haber podido realizar una transacción o pagar una obligación a tiempo durante la falla del sistema.

Si el cliente cumple alguno de estos criterios, recibirá una devolución o ajuste automático, sin tener que realizar trámites adicionales. Las compensaciones se verán reflejadas directamente en la cuenta de cada usuario durante la semana posterior al anuncio.

Cómo será el proceso de devolución del dinero en Bancolombia

El proceso se realizará de manera automática y progresiva. Bancolombia detalló que los ajustes se reflejarán en las cuentas de los usuarios en el transcurso de los próximos días. La entidad llevará a cabo una revisión interna de cada caso para determinar los montos correspondientes.

Los clientes podrán ver la compensación directamente en su cuenta o producto afectado. En caso de tener varios servicios activos, el ajuste se aplicará al producto donde se originó el cobro o afectación. El banco pidió a los usuarios no presentar solicitudes adicionales, ya que la revisión será integral y cubrirá todos los casos identificados en sus sistemas.

Por qué Bancolombia hará esta compensación a sus usuarios

La decisión de ofrecer una compensación responde al compromiso de la entidad con la transparencia y la confianza digital. Durante la mañana del viernes 24 de octubre, una falla en uno de los servidores del banco provocó la caída parcial de los servicios en línea, afectando tanto a la app de Bancolombia como a la plataforma de Nequi.

Miles de usuarios reportaron la imposibilidad de acceder a sus cuentas o realizar pagos. Aunque la entidad aseguró que el dinero y la información de los clientes estuvieron siempre seguros, reconoció el impacto operativo que generó la falla. Por eso, la compensación es una forma de reconocer los inconvenientes y reforzar la confianza en su ecosistema digital.

Cuándo se verá reflejada la compensación

Bancolombia informó que las compensaciones empezarán a aplicarse durante la semana siguiente al anuncio, sin precisar una fecha única para todos los usuarios. Cada caso será revisado de acuerdo con la naturaleza del servicio afectado, por lo que el proceso podría extenderse algunos días.

El banco recomienda a los usuarios revisar regularmente el saldo de sus cuentas y los movimientos de sus productos durante los próximos días. Si, pasado el periodo establecido, algún cliente considera que su caso aplica y no ha recibido la compensación, podrá contactar al servicio de atención al cliente para verificar el estado del proceso.

Mensaje de Bancolombia a sus usuarios

Con el lema “La confianza se devuelve”, Bancolombia busca enviar un mensaje de compromiso y agradecimiento a sus usuarios por la paciencia y comprensión durante el incidente. En sus canales oficiales, la entidad reafirmó que cada decisión adoptada tiene como propósito mejorar la experiencia digital y fortalecer la relación con sus clientes.

Además, el banco aseguró que continúa trabajando en la optimización de sus sistemas tecnológicos para evitar situaciones similares en el futuro. La compensación, según explicó, no solo es una medida económica, sino también un gesto de responsabilidad y respeto hacia quienes confían día a día en sus plataformas.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Para los clientes de Bancolombia, es importante tener presente que:

La compensación no requiere trámite ni solicitud : se aplicará automáticamente.

: se aplicará automáticamente. Aplica únicamente para los casos relacionados con la falla del viernes 24 de octubre.

Los ajustes se harán visibles en los próximos días directamente en las cuentas.

El dinero y la información de los usuarios siempre estuvieron protegidos.

Bancolombia mantendrá comunicación a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización.

Con esta medida, la entidad busca reafirmar su compromiso con la confianza y la transparencia, garantizando que cada cliente afectado reciba lo que le corresponde.