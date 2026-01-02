El anuncio del salario mínimo en Colombia para 2026 abrió un amplio debate nacional. Tras la confirmación de un incremento del 23,7 %, el nuevo salario quedó fijado en $1.750.900, una cifra que impacta directamente el bolsillo de los trabajadores y reaviva discusiones sobre el costo de vida, especialmente en ciudades como Bogotá.

Uno de los puntos que más inquieta a los trabajadores es el transporte público. Para quienes usan a diario TransMilenio, el ajuste salarial obliga a hacer cuentas frente al valor del pasaje y al alcance real del auxilio de transporte, que en 2026 tendrá un papel clave para cubrir los desplazamientos al trabajo.

Auxilio de transporte 2026: así quedó definido

Con el nuevo salario mínimo, el auxilio de transporte también fue ajustado. Para 2026, este subsidio quedó establecido en $249.100, lo que eleva el ingreso total mensual a $2.000.000 para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

Este beneficio está diseñado para ayudar a cubrir, al menos de forma parcial, los gastos de movilización entre el hogar y el lugar de trabajo. En una ciudad con altos costos de transporte como Bogotá, el auxilio representa un alivio importante para miles de trabajadores.

Cuántos pasajes de TransMilenio se pueden pagar con el auxilio

Con el valor actual del pasaje de TransMilenio, que es de $3.200, el cálculo es directo:

$249.100 del auxilio ÷ $3.200 por pasaje

del auxilio ÷ por pasaje Resultado: aproximadamente 77 pasajes al mes

Esto equivale a unos 38,5 días de trayectos sencillos, lo que permite cubrir sin problema los desplazamientos de un mes laboral completo e incluso dejar un pequeño margen adicional.

Para quienes trabajan de lunes a sábado, el auxilio de transporte alcanza para cubrir tanto la ida como el regreso durante todo el mes.

¿Subirá el pasaje de TransMilenio en 2026?

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre el valor definitivo del pasaje de TransMilenio en 2026. Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá se ha mencionado que podría aumentar hasta $3.450.

De concretarse este ajuste, el incremento sería cercano al 7,8 %, según lo explicado por la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, quien señaló que el alza respondería a los costos de operación del sistema.

Con un pasaje en $3.450, el auxilio de transporte permitiría comprar:

Cerca de 72 pasajes mensuales

Equivalentes a 36 días de viajes sencillos

Aunque el número baja frente al escenario actual, seguiría siendo suficiente para cubrir los desplazamientos mensuales de la mayoría de trabajadores.

El debate que vuelve: salario, transporte y evasión

Este panorama también reactiva la discusión sobre la evasión del pago del pasaje, conocida como el fenómeno de los “colados”. Muchos usuarios argumentan que el salario no alcanza para cubrir el transporte diario.

Sin embargo, con el nuevo salario mínimo y el aumento del auxilio de transporte, el debate se divide: mientras algunos consideran que aún es insuficiente frente al costo de vida, otros sostienen que ahora sí existirían mejores condiciones para asumir el pago completo del pasaje.

El salario mínimo 2026 y el auxilio de transporte comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2026 y beneficiarán a cerca de 2,4 millones de trabajadores en todo el país, de acuerdo con cifras del DANE.