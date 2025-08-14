El mes de agosto de 2025 avanza y, con él, el calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos entra en su segunda fase. Millones de jubilados y beneficiarios por discapacidad esperan con atención la próxima fecha, en la que se depositará el segundo pago del mes, un ingreso clave para el presupuesto de miles de hogares.

La Administración del Seguro Social (SSA) divide la entrega de beneficios en tres rondas mensuales, según la fecha de nacimiento del beneficiario. Tras el primer pago, emitido el 13 de agosto para quienes nacieron entre el 1 y el 10, la siguiente tanda de depósitos está programada para la próxima semana, marcando un momento esperado para quienes cumplen con los requisitos.

¿Quiénes recibirán el segundo pago de agosto?

El próximo miércoles 20 de agosto, recibirán su depósito los jubilados y beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. La última fase del mes se completará el 27 de agosto, destinada a quienes cumplen años a partir del día 21.

Los montos pueden variar de forma considerable según la edad en que se solicitó la jubilación y los años de contribuciones al Seguro Social. Actualmente, quienes comienzan a cobrar a los 62 años pueden recibir hasta unos 2.831 dólares mensuales, mientras que aquellos que postergan su retiro hasta los 70 años pueden acceder a pagos de hasta 5.108 dólares al mes.

Planificación para maximizar el beneficio

En un contexto de inflación y aumento del costo de vida, aprovechar al máximo el pago mensual del Seguro Social se ha vuelto más importante que nunca. Retrasar el inicio de los cobros o aumentar los años de trabajo puede representar una diferencia de cientos —o incluso miles— de dólares en la pensión mensual.

La SSA cuenta con una calculadora en línea para estimar de forma personalizada el monto de los beneficios, una herramienta útil para planificar un retiro más estable y previsible.