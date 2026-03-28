Hoy, 27 de marzo, la Lotería de Medellín vuelve a ser protagonista con un sorteo que mueve ilusiones en todo el país y que pone sobre la mesa un premio mayor de 16 mil millones de pesos. El viernes siempre trae ese aire de expectativa que se siente distinto. Es el día en que muchos hacen una pausa, revisan su número y se conectan con la posibilidad de que algo cambie en cuestión de segundos.

No es solo un número: es la emoción de seguir cada balota, de comparar cifras y de imaginar escenarios que hasta hace unas horas parecían lejanos. En cada sorteo hay miles de historias posibles, y esta noche no es la excepción. Además del premio mayor, los secos amplían el abanico de opciones, haciendo que la expectativa crezca desde el primer momento.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 27 de Marzo 2026

Si jugaste, este es el instante clave. Revisar el resultado ya no es solo una rutina, es parte del plan del viernes, ese cierre de semana que mezcla adrenalina y curiosidad. Aquí podrás conocer el resultado oficial del sorteo del 27 de marzo y confirmar si esta vez la suerte estuvo de tu lado.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 27 de Marzo se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La Lotería de Medellín se consolida como referente nacional en Colombia

La Lotería de Medellín se ha posicionado como la número 1 del país, consolidando su liderazgo tanto en ventas como en el pago de premios. Este reconocimiento no es casual: responde a una operación sólida que ha sabido ganarse la confianza de los jugadores a nivel nacional, respaldada por resultados consistentes y una gestión enfocada en la transparencia.

Detrás de ese liderazgo hay un sistema de procesos claros, auditados y transparentes, que garantizan seguridad en cada etapa del sorteo. Además, cuenta con una certificación de calidad que respalda sus procedimientos y fortalece la credibilidad de la entidad, ofreciendo a los participantes la tranquilidad de estar jugando en una de las loterías más confiables del país.