Una de las grandes solicitudes de los hinchas del Fútbol Profesional Colombiano ha sido la publicación de los audios del VAR, especialmente en medio de decisiones arbitrales polémicas que generan debate jornada tras jornada.

Durante algún tiempo, se compartieron públicamente los registros de comunicación entre árbitros y asistentes VAR, como forma de brindar transparencia y fortalecer la confianza en las decisiones arbitrales. Sin embargo, ha llamado la atención que en 2026 no se ha hecho. Esta práctica fue suspendida y hasta ahora no se ha retomado.

En una reciente entrevista con Win Sports, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ofreció una explicación sobre esta decisión que ha generado controversia. El directivo fue enfático al señalar que no se trata de falta de voluntad, sino de un tema delicado que involucra la seguridad y la integridad de los protagonistas del arbitraje. Así lo expresó en un espacio que dejó claridad sobre las razones detrás del hermetismo.

La postura de Dimayor: protección a los árbitros y responsabilidad

Carlos Mario Zuluaga aseguró que la Dimayor ha decidido no divulgar los audios del VAR por motivos que trascienden lo deportivo. “Pasar un audio después de que sucedió la jugada es tratar de buscar una justificación que de pronto no se tiene”, explicó. Esto significa que el material sonoro puede ser interpretado como un intento de justificar una decisión polémica ya tomada, lo que generaría más críticas que comprensión.

Pero lo más importante de sus declaraciones radica en el aspecto humano y social: “Los audios tienen algo de privado en el sentido que son decisiones de seres humanos que se pueden equivocar. Ponerlo es ir directamente contra la persona. Esto es peligroso en un país como el nuestro”. Con esta frase, Zuluaga dejó en claro que los errores arbitrales, al ser expuestos con voz y argumentos, pueden desatar una ola de agresiones personales, lo que pone en riesgo a los jueces.

Colombia y el contexto de riesgo para los árbitros, según el presidente de Dimayor

Aunque en otros países como España, Argentina o Brasil se han hecho públicas algunas conversaciones del VAR, el contexto colombiano es diferente, según Dimayor. En Colombia, los árbitros han sido blanco de amenazas, agresiones verbales e incluso físicas tras partidos polémicos. La divulgación de sus voces y argumentos podría agudizar ese tipo de reacciones.

La dirigencia del fútbol colombiano prefiere actuar con prudencia, protegiendo la integridad de quienes hacen parte del cuerpo arbitral. De ahí que Zuluaga haya recalcado que esto “hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial”.

Inversión en capacitación y mejora de condiciones

Aunque la decisión de no publicar los audios ha generado críticas por parte de sectores que piden mayor transparencia, la Dimayor asegura estar comprometida con el mejoramiento del arbitraje en otras áreas. Según Zuluaga, en 2026 se ha hecho “una gran inversión. Se ha doblado la inversión que teníamos en capacitación para los jueces y también los beneficios para ellos”.

Esto incluye mayor formación técnica, acceso a tecnología, mejoras salariales y planes de bienestar para los árbitros, todo con el objetivo de elevar el nivel de las decisiones dentro del campo y reducir los errores que motivan las críticas.

Transparencia vs. privacidad: un debate vigente en el FPC

Lo dicho por el presidente de la Dimayor no pone fin al debate. Mientras sectores periodísticos, clubes e hinchas piden más visibilidad sobre cómo se toman decisiones clave en partidos de alta tensión, la Dimayor mantiene la postura de proteger a los jueces. La no publicación de los audios no significa que no existan registros o que no sean revisados internamente. El protocolo sigue operativo y es revisado por los entes de control del arbitraje.

La explicación oficial abre un espacio para discutir cómo encontrar un equilibrio entre la transparencia del espectáculo deportivo y la protección de sus protagonistas, especialmente en un país donde las emociones del fútbol muchas veces escalan a escenarios de riesgo.

¿Qué se puede esperar en el futuro con los audios del VAR en el FPC?

Por ahora, no hay intención de cambiar esta decisión. No obstante, la Dimayor ha dejado entrever que si el contexto cambia y se garantiza un entorno seguro para todos los involucrados, se podrían retomar prácticas más abiertas al público. Mientras tanto, las inversiones estarán enfocadas en la formación de árbitros y en el fortalecimiento del sistema VAR, sin exponer a quienes lo operan.

La confianza en las decisiones arbitrales no solo se construye con tecnología, sino también con credibilidad, pedagogía y protección a los actores del juego. La publicación de los audios, por ahora, tendrá que esperar.