La ciudad de Yopal está de fiesta. Por primera vez, el estadio Santiago de las Atalayas recibe al club más laureado y popular del país, el Atlético Nacional, en un duelo que ha generado una expectativa total. Con la capacidad completamente agotada, el ambiente promete ser intenso para un partido que se anticipa abierto, de ida y vuelta. El Deportivo Pereira, ya eliminado, juega sin presión y con la mira en recomponer su semestre, mientras que el verdolaga, clasificado a los playoffs de la Liga BetPlay, llega con rotaciones y pensando en cuidar cargas de cara a la fase definitiva.

Pereira vs Nacional: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal

Santiago de las Atalayas de Yopal Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 18)

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Nacional no se relaja pese al liderato

Con el primer lugar asegurado en la fase de todos contra todos, el Atlético Nacional afronta este compromiso con tranquilidad, pero sin bajar la intensidad. El cuerpo técnico, encabezado por Diego Arias, mantiene el enfoque competitivo, entendiendo que cada partido es clave para llegar en óptimas condiciones a los cuadrangulares.

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Factores como el clima y el estado del campo entran en el análisis previo, especialmente en una plaza poco habitual como Yopal. Además, el equipo no pierde de vista la tabla de la reclasificación, un objetivo estratégico pensando en asegurar presencia internacional en caso de no conseguir el título.

Pereira, entre el cierre digno y la presión acumulada

La realidad del Deportivo Pereira es muy distinta. Último en la tabla con apenas 7 puntos, el equipo dirigido por Arturo Reyes busca cerrar un semestre complicado con una victoria que sirva de impulso anímico.

Más allá de no tener opciones en la tabla, el conjunto matecaña aún tiene mucho en juego. Una victoria en casa provisional sería un alivio en medio de un contexto marcado por dificultades deportivas y administrativas, además de ayudar a disminuir la presión de cara al segundo semestre y alejar, al menos parcialmente, el fantasma del descenso.

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Un historial amplio que suma un nuevo capítulo

Se trata de un duelo con tradición en el fútbol colombiano, aunque con un condimento especial: será la primera vez que se dispute en Yopal. El historial favorece ampliamente al Atlético Nacional, con 90 victorias frente a 56 del Pereira y 71 empates.

Sin embargo, el antecedente más reciente fue favorable al cuadro matecaña, que se impuso 2-1 en julio del año pasado, lo que añade un matiz competitivo adicional a este enfrentamiento.

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional: alineaciones probables

Deportivo Pereira:

Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Richard Rentería, Sebastián Urrea, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Jhon Largacha, Yuber Quiñones y Manuel Díaz

Entrenador: Arturo Reyes

Atlético Nacional:

Kevin Cataño; Cristian Uribe, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Eduard Bello, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Cristian Arango

Entrenador: Alfredo Arias Hincapié