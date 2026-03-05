El impacto del triunfo reciente todavía resuena en el fútbol colombiano. La victoria de Millonarios FC en Medellín no solo significó una clasificación internacional de alto calibre; también volvió a poner sobre la mesa una realidad que se ha venido consolidando con el paso de los años: el equipo capitalino parece sentirse cada vez más cómodo cuando visita a Atlético Nacional en su terreno.

Lo ocurrido en el Estadio Atanasio Girardot ya no puede explicarse como un episodio aislado. En medio de un ambiente siempre cargado, con miles de hinchas verdolagas en las tribunas, Millonarios ha aprendido a competir con personalidad, carácter y un notable sentido táctico. Lo que durante décadas fue un territorio complejo para cualquier visitante, hoy se ha convertido en un escenario donde el cuadro Embajador suele mostrarse con autoridad.

Una estadística que explica el dominio reciente

El punto de quiebre de esta tendencia puede rastrearse hasta el 16 de septiembre de 2017, cuando Atlético Nacional se impuso 3-2 en Medellín. A partir de ese momento comenzó una racha muy particular: en los 15 enfrentamientos siguientes en el Atanasio Girardot, el conjunto verdolaga solo consiguió una victoria.

Pero el dato no se limita únicamente al resultado final. Durante ese período, el comportamiento de Millonarios en la cancha ha sido consistente: equipo valiente, bien plantado y con momentos de fútbol muy sólidos que se han traducido en excelentes resultados en una de las plazas más exigentes del país.

Balance de los últimos 15 partidos de Atlético Nacional vs. Millonarios en el Atanasio Girardot

(12 por Liga, 1 por Copa Colombia, 1 por Superliga y 1 por Copa Sudamericana):

1 victoria de Atlético Nacional

7 empates

7 triunfos de Millonarios

13 goles a favor de Nacional

19 goles a favor de Millonarios

Rendimiento de Nacional: 22 %

22 % El contraste es contundente: el Verde pasó de ocho victorias consecutivas entre 2013 y 2017 en su estadio frente a Millonarios, a solo un triunfo desde 2018.

Los 15 partidos que sostienen la tendencia

A continuación, el registro completo de los últimos enfrentamientos entre Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot:

07/02/2018 – Atlético Nacional 1-2 Millonarios (Superliga)

12/08/2018 – Atlético Nacional 1-1 Millonarios

01/09/2019 – Atlético Nacional 1-1 Millonarios

21/11/2021 – Atlético Nacional 1-3 Millonarios

31/05/2022 – Atlético Nacional 2-2 Millonarios (Cuadrangulares)

16/07/2022 – Atlético Nacional 1-2 Millonarios

11/03/2023 – Atlético Nacional 0-0 Millonarios

21/06/2023 – Atlético Nacional 0-0 Millonarios (Final – Ida)

12/11/2023 – Atlético Nacional 0-1 Millonarios

23/11/2023 – Atlético Nacional 1-1 Millonarios (Final Copa Colombia – definición por penales)

11/02/2024 – Atlético Nacional 0-1 Millonarios

02/12/2024 – Atlético Nacional 1-1 Millonarios (Cuadrangulares)

16/06/2025 – Atlético Nacional 0-1 Millonarios (Cuadrangulares)

27/09/2025 – Atlético Nacional 2-0 Millonarios

04/03/2026 – Atlético Nacional 1-3 Millonarios (Copa Sudamericana)

Millonarios ha competido en el Atanasio en todos los contextos

El detalle más llamativo de esta racha es que Millonarios ha logrado sostener su competitividad en Medellín en todo tipo de contextos. Liga, cuadrangulares, finales, torneos internacionales o partidos decisivos: el equipo bogotano ha sabido plantarse con personalidad en el Atanasio.

La única derrota dentro de los 90 minutos reglamentarios en ese período ocurrió hace apenas cinco meses, en un compromiso regular de Liga BetPlay que no tenía mayor incidencia deportiva para ninguno de los dos equipos.

Esto refuerza una lectura clara: cuando Millonarios ha tenido que competir en partidos grandes en Medellín, ha respondido a la altura.

Existe además una excepción particular que suele mencionarse dentro de esta estadística. Se trata de la final de la Copa Colombia 2023, cuyo partido de vuelta terminó 1-1 durante los 90 minutos. El campeón se definió en una dramática tanda de penales que terminó favoreciendo a Atlético Nacional.

Sin embargo, incluso en esa noche, la estadística mantiene su peso: el Verdolaga tampoco logró vencer a Millonarios en el tiempo reglamentario en su propio estadio.

Millonarios vs Nacional: distintos entrenadores, misma tendencia

Otro aspecto que refuerza la dimensión de este dominio es que la tendencia se ha mantenido con diferentes procesos técnicos en Millonarios.

Durante este período el equipo Embajador ha sido dirigido por:

Hugo Gottardi

Jorge Luis Pinto

Alberto Gamero (durante cinco temporadas)

(durante cinco temporadas) Fabián Bustos, con apenas un mes en el cargo

Cada uno, con estilos distintos, logró competir con autoridad en Medellín. El único entrenador azul que perdió en el Atanasio dentro de esta etapa fue Hernán Torres Oliveros.

El golpe de 2026 refuerza un Millos cómodo en el Atanasio

Por eso lo ocurrido recientemente no puede interpretarse como una simple sorpresa. La victoria más reciente de Millonarios en Medellín fue, en realidad, la confirmación de un patrón que se ha consolidado durante casi una década.

El equipo bogotano volvió a mostrar autoridad, personalidad y eficacia en un estadio lleno, en un partido de enorme tensión y con repercusión continental.

En ese contexto, el triunfo no solo tuvo valor deportivo inmediato. También reforzó el peso simbólico dentro de una de las rivalidades más grandes del fútbol colombiano.

El resultado reciente confirma una realidad cada vez más evidente: Millonarios aprendió a competir sin miedo en Medellín. Y el golpe más reciente no solo fue contundente, sino que terminó profundizando la crisis deportiva de su eterno rival.