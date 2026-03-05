Hace apenas un mes, Millonarios FC atravesaba uno de esos momentos que obligan a tomar decisiones incómodas. El equipo marchaba último en la Liga Colombiana y el ambiente alrededor del club era de fuerte presión deportiva. En ese contexto, la dirigencia tomó una determinación difícil: poner fin al ciclo de Hernán Torres Oliveros, un entrenador histórico de la institución.

La medida no fue sencilla, pero es justamente en ese tipo de escenarios donde se suele medir el pulso de una dirigencia. Leer el contexto a tiempo y ejecutar con rapidez puede marcar la diferencia entre profundizar una crisis o comenzar a corregir el rumbo.

En ese sentido, el presidente Enrique Camacho, en conjunto con el gerente deportivo Ariel Michaloutsos, reaccionaron con rapidez. En apenas cuatro días tomaron una decisión que hoy parece haber sido plenamente acertada: confiar el nuevo proyecto al cordobés de 56 años Fabián Daniel Bustos Barbero.

La elección no fue improvisada. Todo indica que en la interna del club ya existía una carpeta de candidatos preparada para momentos críticos. Cuando llegó la hora de actuar, Millonarios dio en la tecla con un nombre de experiencia y recorrido en el fútbol sudamericano.

El primer impacto de Bustos en Millonarios

Desde el momento en que Fabián Bustos aterrizó en Bogotá transmitió serenidad y jerarquía. En ese momento el ambiente en Millonarios era tenso y los hinchas expresaban abiertamente su inconformidad por los resultados.

Sin embargo, el entrenador sorprendió en sus primeras intervenciones públicas. En lugar de centrar su discurso en cuestiones estrictamente tácticas, habló de algo diferente: la mentalidad del grupo.

Bustos explicó que veía una plantilla de gran calidad, pero que en ese momento necesitaba una sacudida emocional. Para él, la base del proceso debía comenzar por la confianza, la motivación y el compromiso competitivo.

Treinta días después, ese mensaje parece haber calado profundamente en el vestuario. El triunfo de Millonarios sobre Atlético Nacional en Medellín, en un partido de enorme exigencia, terminó convirtiéndose en la confirmación más visible de que el proceso empezó a tomar forma.

El núcleo de liderazgo que ayudó a cambiar el rumbo

Uno de los primeros movimientos de Bustos fue rodearse de los jugadores más experimentados del plantel. La intención era clara: apoyarse en el liderazgo interno para reconstruir la competitividad del equipo.

Entre los futbolistas que asumieron ese rol aparecen nombres como:

Diego Novoa

Andrés Llinás

Sergio Mosquera

Dannovis Banguero

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Leonardo Castro

Rodrigo Contreras

Radamel Falcao García

Con ellos sostuvo una reunión extensa que, según trascendió, se prolongó cerca de dos horas dentro del club. Allí fue directo y transparente: explicó que necesitaba de su liderazgo para transformar el ambiente competitivo del equipo.

En ese encuentro también se abordaron temas prácticos como metodologías de entrenamiento, manejo de cargas, rotaciones dentro del plantel y protagonismo en el campo. Hubo incluso un punto clave que Bustos dejó claro desde el principio: no todos los veteranos podían jugar juntos.

El mensaje fue entendido sin conflictos. Desde entonces, el grupo parece remar en una misma dirección, algo que quedó reflejado en la actuación reciente del equipo.

Ajustes tácticos que se notaron rápidamente

El impacto del nuevo entrenador no se quedó únicamente en el discurso. En lo estrictamente futbolístico también hubo cambios visibles.

Bustos modificó rápidamente el sistema que venía utilizando el equipo. Apostó por una defensa de tres hombres, buscó poblar con mayor presencia el mediocampo y ajustó la dinámica ofensiva con sus delanteros.

Sincronizar movimientos colectivos en un equipo profesional normalmente requiere tiempo. Sin embargo, en este Millonarios de Bustos el funcionamiento empezó a verse con bastante rapidez.

La actuación en el Atanasio Girardot, ante un rival directo y en un escenario hostil, terminó de reforzar la sensación de que el equipo ya tiene una base de funcionamiento clara.

Un liderazgo coherente dentro y fuera del camerino

Quienes siguen de cerca el día a día del club coinciden en un detalle importante: el discurso del entrenador dentro del vestuario coincide con lo que expresa públicamente.

Después del partido en Medellín, durante la rueda de prensa, algunos periodistas intentaron atribuirle gran parte del mérito del resultado. Bustos, sin embargo, prefirió destacar el trabajo de sus jugadores.

Incluso, habló con naturalidad de algunos nombres propios. Sobre el delantero Rodrigo Contreras, por ejemplo, utilizó un lenguaje muy futbolero que rápidamente llamó la atención. Lo calificó como ‘animal del área’.

También dedicó palabras muy especiales al grupo completo:

“Llevamos un mes y soy un completo bendecido por cómo este grupo se prepara y se pone a punto antes de los partidos; se entrenan a tope y hacen de todo por sacar esto adelante. Hoy hubo esfuerzo, entrega y compromiso táctico. Sabíamos lo que queríamos y la forma. Le dedicamos esto a los hinchas”.

El tiempo dirá hasta dónde puede llegar este proceso. Pero si algo quedó claro en estas primeras semanas es que Fabián Bustos logró algo que parecía difícil hace apenas un mes: devolverle orden, confianza y competitividad a Millonarios en un momento clave de la temporada.