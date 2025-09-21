El Atanasio Girardot será el epicentro de un gran duelo este domingo en la noche, cuando el Deportivo Independiente Medellín reciba al Junior de Barranquilla en la jornada 12 de la Liga BetPlay. Se espera un partido vibrante de ida y vuelta, con dos equipos que priorizan el fútbol ofensivo y llegan a este compromiso en la parte alta de la tabla.

Medellín vs Junior: Canales TV y transmisiones online EN VIVO

Partido: Independiente Medellín vs Junior FC

Independiente Medellín vs Junior FC Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Domingo 21 de septiembre de 2025 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12 Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Jairo Mayorga Londoño

Jairo Mayorga Londoño Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Medellín quiere alargar su invicto

El DIM atraviesa un gran momento bajo la dirección de Alfredo Arias. El cuadro antioqueño acumula once partidos sin perder, con ocho triunfos y tres empates, racha que lo tiene con 20 puntos en la parte alta de la tabla. Una victoria esta noche le permitiría superar a Junior y mantenerse en la pelea por el liderato que hoy ostenta Atlético Bucaramanga.

El técnico uruguayo ha probado variantes en defensa, incluyendo una línea de tres centrales para reforzar la retaguardia. Con figuras como Luciano Pons, máximo goleador del torneo, y el respaldo de su afición en un Atanasio lleno, el Poderoso de la Montaña espera dar un golpe de autoridad.

Junior necesita reaccionar

El Junior de Barranquilla llega golpeado tras tres jornadas sin ganar y con dudas defensivas que lo convierten en uno de los equipos más vulnerables entre los ocho primeros. Sin embargo, el equipo rojiblanco mantiene la segunda posición con 21 puntos y quiere ratificar su lugar en la parte alta de la clasificación.

El entrenador Alfredo Arias contará con referentes como Didier Moreno, Yimmi Chará, José Enamorado y el goleador Guillermo Paiva, quien suma cinco anotaciones. Los barranquilleros buscan cortar una racha de más de seis años sin ganar en el Atanasio, donde acumulan cuatro derrotas y un empate en sus últimas visitas.