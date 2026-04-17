El nombre de Juan Carlos Osorio vuelve a tomar fuerza en el mercado del fútbol colombiano. Tras su reciente salida del Clube do Remo de Brasil a comienzos de 2026, el experimentado entrenador de 64 años analiza distintas ofertas que han llegado a su entorno, tanto del ámbito internacional como del local.

En las últimas horas, se conoció que dos clubes históricos de la Liga BetPlay ya movieron ficha para intentar convencer al estratega de asumir un nuevo proyecto a partir del segundo semestre del año.

Atlético Bucaramanga acelera gestiones por Juan Carlos Osorio

El caso más avanzado es el de Atlético Bucaramanga, que ha intensificado contactos en busca de cerrar cuanto antes a su nuevo entrenador. Según reveló el periodista Juan Felipe Cadavid, ya se han producido acercamientos formales entre las partes:

“Ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”; precisó el comunicador.

Las conversaciones han fluido con rapidez y, de acuerdo con la información conocida, el factor económico no sería el principal obstáculo. El foco de la negociación está puesto en aspectos deportivos y estructurales.

En esa misma línea, el periodista Alejandro Marulanda confirmó que el club santandereano tiene la capacidad de asumir las condiciones salariales del técnico. Sin embargo, el punto neurálgico pasa por las exigencias de Osorio:

Plantilla amplia para ejecutar su modelo de rotaciones

para ejecutar su modelo de rotaciones Respaldo institucional en la planificación deportiva

en la planificación deportiva Estructura competitiva acorde a sus metodologías

El club estaría dispuesto a ceder en varios de estos puntos, lo que acerca la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo.

De concretarse su llegada, Atlético Bucaramanga resolvería de manera definitiva la vacante tras la salida de Leonel Álvarez, cuyo caso contractual aún sigue en proceso de cierre. Además, quedarían descartadas otras alternativas que estuvieron sobre la mesa, como Jorge Orosmán da Silva, Pablo Peirano y Alberto Miguel Gamero.

Deportivo Pereira entra en escena, pero con otro ritmo

El otro club que ha mostrado interés en Juan Carlos Osorio es el Deportivo Pereira, aunque su situación es distinta y menos avanzada.

El acercamiento se dio hace aproximadamente un mes, en medio de un contexto especial: el componente emocional. Osorio, nacido en Santa Rosa de Cabal, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de dirigir al equipo de su región, lo que motivó al club a intentar seducirlo con un proyecto deportivo.

No obstante, la respuesta del entrenador fue clara: este no sería el momento adecuado para asumir ese reto.

Actualmente, la institución atraviesa un proceso de reorganización financiera liderado por sus nuevos propietarios, el grupo empresarial Full CCI Dubai Colombia S.A.S, que trabaja en sanear las cuentas del club.

Dentro del plan trazado, quedó abierta la posibilidad de retomar conversaciones más adelante:

Contacto proyectado para final de semestre

Evaluación del contexto deportivo y financiero

Posible reactivación del interés según condiciones

Un contexto deportivo que también pesa en Pereira

En lo estrictamente futbolístico, el presente del Deportivo Pereira tampoco ayuda a acelerar una negociación de este calibre.

El equipo ha tenido un rendimiento irregular en la actual Liga BetPlay, lo que ha puesto en entredicho la continuidad del entrenador Arturo Reyes. A esto se suma una situación particular: el club está oficiando como local en Yopal de manera transitoria mientras avanzan las adecuaciones en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El objetivo institucional es claro:

Regresar a su estadio en Pereira a partir de julio

Reestructurar la plantilla

Armar un equipo competitivo para el segundo semestre

Incluso, desde la interna del club se le habría garantizado a Osorio que su salario estaría respaldado por un patrocinador, intentando despejar dudas en ese frente.

Juan Carlos Osorio Arbeláez: un nombre que marca el mercado

Por ahora, Juan Carlos Osorio se mantiene en análisis, evaluando cada propuesta con cautela. Su perfil, experiencia y estilo siguen generando interés tanto en Colombia como en el exterior.

Mientras Atlético Bucaramanga acelera para cerrar su llegada, y Deportivo Pereira observa con paciencia desde un segundo plano, el futuro del entrenador antioqueño se perfila como uno de los movimientos más importantes del próximo mercado en la Liga BetPlay.