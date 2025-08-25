La Fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-2 dejó un giro inesperado en la tabla. Junior de Barranquilla, que llegaba como líder sólido, tropezó y ahora siente el aliento de sus más cercanos perseguidores. Con 17 puntos, el equipo costeño mantiene la primera posición, pero ve cómo Independiente Medellín y Deportes Tolima, ambos con 16 unidades, se ilusionan con arrebatarle la cima en las próximas jornadas.

El DIM ha encontrado regularidad con un fútbol ordenado y efectivo que lo ha llevado a sumar puntos claves, mientras que Tolima sigue mostrando su contundencia en ataque y fortaleza defensiva. A solo un punto del líder, ambos equipos dependen de sí mismos para cambiar el panorama en la siguiente fecha. Detrás, Fortaleza CEIF y Llaneros se mantienen firmes con 14 puntos, confirmando que no son solo animadores de la tabla, sino contendientes reales por el grupo de los ocho.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 8

Con cinco partidos aún pendientes por disputarse en esta jornada, el margen para Junior se ha reducido y la lucha por la cima promete emociones fuertes. Medellín y Tolima, con campañas consistentes, han encendido una pelea que podría cambiar el liderato en cualquier momento.

Junior de Barranquilla: 17 puntos, +6 (8 partidos) Independiente Medellín: 16 puntos, +4 (8 partidos) Deportes Tolima: 16 puntos, +4 (8 partidos) Fortaleza CEIF: 14 puntos, +4 (8 partidos) Llaneros: 14 puntos, +4 (8 partidos) Atlético Nacional: 13 puntos, +6 (8 partidos) Deportivo Pereira: 12 puntos, +1 (8 partidos) Santa Fe: 12 puntos, 0 (8 partidos) Atlético Bucaramanga: 10 puntos, +4 (6 partidos) Envigado: 10 puntos, 0 (8 partidos) Deportivo Cali: 9 puntos, -2 (7 partidos) La Equidad: 9 puntos, -3 (8 partidos) Alianza FC: 9 puntos, -4 (8 partidos) Unión Magdalena: 8 puntos, -6 (8 partidos) Águilas Doradas: 7 puntos, -4 (8 partidos) Boyacá Chicó: 6 puntos, -3 (7 partidos) Deportivo Pasto: 5 puntos, -2 (6 partidos) América de Cali: 5 puntos, -2 (6 partidos) Millonarios: 4 puntos, -3 (7 partidos) Once Caldas: 3 puntos, -5 (7 partidos).

Resultados de la Fecha 3 en la Liga BetPlay 2025-2

La Fecha está en curso. Inició el viernes 22 de agosto y se cerrará el lunes 25.

Llaneros 2-1 Deportivo Pasto (Andrés López y Francisco Meza; Yoshan Valois)

(Andrés López y Francisco Meza; Yoshan Valois) Independiente Medellín 3-1 La Equidad (Francisco Fydriszewski, Baldomero Perlaza y Brayan León; Mateo Rodas)

(Francisco Fydriszewski, Baldomero Perlaza y Brayan León; Mateo Rodas) Envigado 1-1 Deportivo Pereira (Frey Berrío; Marco Pérez)

(Frey Berrío; Marco Pérez) Fortaleza CEIF 2-0 Santa Fe (Jonathan Marulanda y Sebastián Valencia)

Millonarios 3-0 Junior (Sebastián Viveros, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero)

(Sebastián Viveros, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero) Once Caldas 0-1 Deportes Tolima (Samuel Velásquez)

(Samuel Velásquez) Unión Magdalena 2-3 Alianza FC (Ricardo Márquez y Jánnenson Sarmiento; Wiston Fernández y Carlos Lucumí x 2)

(Ricardo Márquez y Jánnenson Sarmiento; Wiston Fernández y Carlos Lucumí x 2) América de Cali 1-1 Atlético Nacional (Luis Ramos Leiva; Alfredo Morelos)

(Luis Ramos Leiva; Alfredo Morelos) Atlético Bucaramanga 4-0 Águilas Doradas (Luciano Pons, Kevin Londoño, Fáber Gil y Jéfferson Mena)

(Luciano Pons, Kevin Londoño, Fáber Gil y Jéfferson Mena) Boyacá Chicó vs Deportivo Cali | SE JUEGA EL 25 DE AGOSTO

Partidos aplazados en el calendario de la Liga BetPlay 2025-2

Con los partidos que se llevaron a cabo este 24 de agosto y a la espera del cierre de la fecha, al certamen que se conoció como Liga Águila hasta finales de 2019, ahora le quedan 4 encuentros pendientes para que todos los equipos tengan completos los partidos disputados.

Fecha 2: América de Cali vs Atlético Bucaramanga (sin fecha definida).

América de Cali vs Atlético Bucaramanga (sin fecha definida). Fecha 2: Millonarios vs Deportivo Pasto (se jugará el 10 de septiembre).

Millonarios vs Deportivo Pasto (se jugará el 10 de septiembre). Fecha 3: Deportivo Pasto vs América de Cali (sin fecha definida)

Deportivo Pasto vs América de Cali (sin fecha definida) Fecha 3: Atlético Bucaramanga vs Once Caldas (sin fecha definida).

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 3)

En la tabla de artilleros del certamen, el líder goleador es el argentino Luciano Pons, con presente en Atlético Bucaramanga.