El Metropolitano de Barranquilla recibe esta noche un duelo de colosos del Fútbol Profesional Colombiano, un enfrentamiento cargado de presión y obligación para dos equipos diseñados para pelear el título en este cierre de año. Junior y Deportivo Independiente Medellín abren fuego en el temido grupo de la muerte, donde también esperan gigantes como Atlético Nacional y América de Cali. El que golpee primero saldrá fortalecido en una carrera que no da margen al error.

Junior vs Deportivo Independiente Medellín: plataformas online y TV HOY

Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2025

Miércoles 19 de noviembre de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Jornada 1 Cuadrangulares – Liga BetPlay

Jornada 1 Cuadrangulares – Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Andrés Rojas (Bogotá) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior llega con impulso y confianza en casa

El Junior de Barranquilla aterriza en el estreno de cuadrangulares fortalecido por su reciente triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional, cerrando el todos contra todos en la quinta posición. Ese golpe en la última fecha elevó la confianza del cuadro barranquillero, que sabe que en el Metropolitano deberá imponer condiciones para sobrevivir en un grupo feroz.

Esta noche, la única novedad es el regreso del defensor Jermein Zidane Peña, quien recuperó su lugar tras superar molestias físicas y entra por Jhon Fredy Salazar. Los demás convocados son los mismos que compitieron ante Nacional, manteniendo la estructura que el técnico Alfredo Arias considera más estable en este tramo del torneo.

Arias dejó abierta la posibilidad de que Peña sea titular junto a Javier Báez, aunque también podría sostener a Daniel Rivera en zona central. A esto se suma el llamado nuevamente del juvenil Carlos Olmos, recién partícipe de la final del Torneo Nacional Sub-20.

Convocados del Junior para enfrentar al Medellín

Arqueros: Mauro Silveira, Jefersson Martínez

Mauro Silveira, Jefersson Martínez Defensas: Javier Báez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Carlos Olmos (Sub-20), Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez

Javier Báez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Carlos Olmos (Sub-20), Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, José Enamorado, Yimmi Chará, Joel Canchimbo

Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, José Enamorado, Yimmi Chará, Joel Canchimbo Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez, Andrés Steven Rodríguez

Medellín llega como líder, favorito y con ventaja deportiva

El Deportivo Independiente Medellín aparece en el Metropolitano como líder de la fase regular y gran favorito del cuadrangular A. Los dirigidos por Arias (en Liga I) y ahora por Francisco López construyeron una campaña de autoridad, con funcionamiento sólido y una defensa difícil de quebrar.

El DIM sabe que su ventaja deportiva pone presión sobre sus rivales, pero también carga con la responsabilidad de responder desde el primer partido. Además, el historial reciente en cuadrangulares lo respalda: el semestre pasado ganó los dos duelos directos ante Junior por la mínima diferencia.

Un historial cargado de batallas en instancias decisivas

Junior 3-2 Medellín – Liga 2003-II – Grupo B

Medellín 1-0 Junior – Liga 2003-II – Grupo B

Junior 2-0 Medellín – Liga 2004-II – Grupo B

Medellín 3-2 Junior – Liga 2004-II – Grupo B

Medellín 0-0 Junior – Liga 2009-II – Grupo A

Junior 1-2 Medellín – Liga 2009-II – Grupo A

Junior 3-1 Medellín – Liga 2010-I – Semifinales

Medellín 1-0 Junior – Liga 2010-I – Semifinales

Junior 0-3 Medellín – Liga 2015-I – Cuartos de final

Medellín 1-0 Junior – Liga 2015-I – Cuartos de final

Junior 0-1 Medellín – Liga 2018-I – Cuartos de final

Medellín 2-2 Junior – Liga 2018-I – Cuartos de final

Junior 0-1 Medellín – Liga 2025-I – Grupo A

Medellín 1-0 Junior – Liga 2025-I – Grupo A

Un historial amplio, intenso y con marcada inclinación hacia el DIM, que ha dominado la mayoría de enfrentamientos en estas fases definitivas.