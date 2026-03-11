El estadio Romelio Martínez vuelve a vestirse de fiesta para una noche de pelota fina en el fútbol colombiano. El actual campeón, Junior FC, recibe al siempre poderoso Atlético Nacional de Medellín en un duelo que promete intensidad, buen trato de balón y emociones desde el arranque.

El compromiso servirá para poner al día la jornada 3 de la Liga BetPlay Dimayor I 2026, encuentro que en su momento no pudo disputarse por diferentes circunstancias en el calendario. El contexto táctico invita al espectáculo: ambos equipos sostienen la idea de tenencia de balón y juego progresivo, una propuesta que suele derivar en partidos abiertos y atractivos para el público. Con ese panorama, la capital del Atlántico espera una noche vibrante de fútbol colombiano.

Junior vs Nacional: canales TV y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Partido: Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional Fecha: martes 10 de marzo de 2026

martes 10 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Romelio Martínez de Barranquilla Árbitro: Carlos Betancur

Carlos Betancur Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Aplazado Jornada

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Junior busca reacción ante su gente

El empate 1-1 frente a Alianza Valledupar, registrado el jueves anterior, dejó un ambiente de preocupación en el entorno del Junior FC. Más allá del resultado, el equipo rojiblanco evidenció poca claridad ofensiva y escasa profundidad, además de mostrarse acelerado e impreciso frente a un rival que en la previa parecía más accesible.

Ese rendimiento generó inquietud entre los seguidores del campeón del fútbol colombiano, que esperan ver una reacción inmediata frente a un rival histórico como Atlético Nacional. El compromiso de esta noche aparece como una gran oportunidad para reivindicar el juego del equipo y recuperar confianza ante su público.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Nacional, incluso golpeado por recientes resultados, siempre representa un desafío mayúsculo dentro de la Liga BetPlay.

Nacional llega golpeado, pero con capacidad de respuesta

El conjunto verdolaga atraviesa un momento de turbulencia tras su eliminación en la Copa Sudamericana, donde cayó 3-1 frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Ese resultado dejó al entrenador Diego Arias bajo fuerte presión.

No obstante, el equipo logró sacudirse parcialmente con un triunfo 2-1 ante Águilas Doradas el pasado fin de semana en la Liga BetPlay, resultado que alivió momentáneamente el ambiente en Medellín.

A pesar de ese golpe reciente, Atlético Nacional mantiene un plantel competitivo y con suficiente talento ofensivo para exigir al máximo al campeón del fútbol colombiano.

Bajas sensibles en el mediocampo de Junior

Para este compromiso, el entrenador Alfredo Arias tendrá que reorganizar su mediocampo debido a dos ausencias importantes. Guillermo Celis no estará disponible por un esguince de tobillo, mientras que Jesús Rivas quedó descartado por una lesión muscular que venía arrastrando desde semanas anteriores.

Ante este panorama, Juan David Ríos y Fabián Ángel aparecen como las principales alternativas para ocupar la primera línea de volantes.

También fue incluido en la convocatoria Harold Rivera, quien fue inscrito en el límite del cierre del libro de pases de la Dimayor. El mediocampista disputará su primer partido del año y apenas el tercero desde que superó su larga recuperación por lesión de rodilla.

Su último encuentro oficial con la camiseta rojiblanca fue el 29 de octubre de 2025, en la derrota 2-1 frente a Santa Fe en el estadio Metropolitano.

Experiencia en el banco y poder ofensivo en cancha

En el frente de ataque, Junior FC tendrá varias alternativas de experiencia. Carlos Bacca, quien reapareció frente a Alianza, comenzará nuevamente en el banco junto a Teófilo Gutiérrez, dos referentes que podrían aportar liderazgo si el partido lo requiere.

La responsabilidad ofensiva recaerá inicialmente en Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel, acompañados por la velocidad y desequilibrio de Cristian Barrios y Yimmi Chará. En defensa se mantendría la misma estructura utilizada en el compromiso anterior.

Nacional pierde a ‘Chicho’ Arango por lesión

En el caso de Atlético Nacional, el técnico Diego Arias no podrá contar con su reciente refuerzo ofensivo Cristian “Chicho” Arango. El delantero sufrió un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas, lo que le provocó luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral.

De acuerdo con el informe médico del club, la situación no pasó a mayores, aunque el jugador deberá cumplir un proceso de recuperación antes de regresar a las canchas.

Ante esta ausencia, el frente ofensivo verdolaga podría estar conformado por Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, un cuarteto con capacidad para generar peligro constante.

Con ese panorama, todo apunta a un partido intenso entre dos equipos que proponen fútbol ofensivo y que necesitan sumar en la Liga BetPlay 2026.

Junior vs Nacional: probables formaciones

Junior FC:

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Edwin Herrera; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Yimmi Chará, Guillermo Paiva, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.

Entrenador: Alfredo Carlos Arias.

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias Hincapié.