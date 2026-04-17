El presente de Independiente Santa Fe dista mucho de lo que se proyectaba a inicios de 2026. Lo que arrancó como un proyecto ambicioso, respaldado por el título de Superliga, hoy atraviesa un momento complejo marcado por resultados irregulares, tensiones internas y cuestionamientos directos al proceso del técnico Pablo Repetto.

El equipo bogotano no logra consolidar una identidad en la Liga BetPlay, mientras que en el plano internacional las sensaciones son aún más preocupantes. En ese contexto, voces de peso dentro del vestuario han salido a hablar sin rodeos.

Los referentes de Santa Fe exponen las fallas del equipo

El malestar en el plantel no es un secreto. Varios jugadores con liderazgo han expresado públicamente su inconformidad con el funcionamiento colectivo, evidenciando problemas tanto en ataque como en defensa.

Uno de los primeros en alzar la voz fue Hugo Rodallega, quien dejó clara su frustración por la falta de generación ofensiva:

“Cualquier delantero que no tenga opciones de gol se va a sentir frustrado, y eso da a entender que quizá el funcionamiento no está siendo el adecuado para que un ‘9’ pueda tener opciones de gol”.

A este análisis se sumó Daniel Torres, quien apuntó directamente a la pérdida de solidez defensiva:

“Desde lo que llevo aquí, no había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles en los partidos. Si algo teníamos fuerte era que manteníamos el cero y que en cualquier momento nosotros hacíamos gol. Hoy en día nos cuesta mantener el cero, en todos los partidos nos están marcando y eso nos ha dificultado poder conseguir resultados a favor”.

En la misma línea, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo también reconoció el retroceso del equipo en ese aspecto:

“Siempre peleábamos la malla menos vencida. Éramos muy sólidos defendiendo. Este semestre nos ha costado”.

Las declaraciones reflejan una preocupación compartida dentro del grupo, especialmente porque provienen de futbolistas con peso específico en el camerino.

🦁 Daniel Torres: “Creo que desde lo que llevo aquí no había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles en los partidos”. 🧤 Mosquera Marmolejo: “Siempre peleábamos la malla menos vencida. Éramos muy sólidos defendiendo. Este semestre nos ha costado”. 🗣️… pic.twitter.com/5V1LVEIeCv — Miguel París (@SoyMiguelParis) April 16, 2026

Números que aumentan la presión sobre Pablo Repetto

Más allá de las sensaciones, los números respaldan el momento adverso que atraviesa el equipo:

4 victorias en 16 partidos de Liga BetPlay

de 8 empates , la cifra más alta en campañas recientes

, la cifra más alta en campañas recientes Ubicación en la casilla 13 de la tabla

de la tabla Obligación de ganar los últimos tres partidos y depender de otros resultados

El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta el calendario inmediato:

Cúcuta

Pasto

Internacional de Bogotá

En paralelo, en la Copa Libertadores, el arranque tampoco ha sido alentador:

Empate ante Peñarol en Bogotá

en Bogotá Derrota 2-0 frente a Corinthians

Último lugar en el grupo E

Estos resultados dejan a Santa Fe más cerca de la eliminación que de una posible clasificación, tanto a nivel local como internacional.

Tensiones internas que van más allá del rendimiento

El problema no se limita a lo futbolístico. Distintas versiones periodísticas han revelado que existen diferencias internas entre el plantel y el cuerpo técnico, especialmente en temas relacionados con la preparación física.

Según reveló el comunicador de RCN, Sebastián Heredia, el grupo de jugadores manifestó su inconformidad con las cargas de trabajo, situación que generó un ambiente incómodo dentro del club.

“El grupo de jugadores se dirigió con la dirigencia de Santa Fe, y dijeron que no estaban de acuerdo de la manera como se estaban trabajando las cargas físicas. Eso no le gustó nada a Repetto».

Aunque posteriormente se intentó recomponer la relación, las secuelas habrían quedado:

“Se sentaron, hablaron, arreglaron las cosas, solucionaron; el preparador físico cambió su forma de trabaja. Desafortunadamente hay un técnico que no se deja hablar”.

Este tipo de situaciones ha encendido las alarmas en la interna del club, donde el margen de error ya es mínimo.

Un cierre de semestre que define todo

Con este panorama, la dirigencia encabezada por Eduardo Méndez ya analiza posibles escenarios a corto plazo. Entre ellos, no se descarta la revisión de alternativas en el banquillo si los resultados no mejoran de inmediato.

Los próximos tres partidos en la Liga BetPlay serán determinantes no solo para las aspiraciones deportivas del equipo, sino también para la continuidad de un proceso que hoy luce debilitado.

Independiente Santa Fe no solo se juega la clasificación: también se juega la estabilidad de su proyecto deportivo en un momento donde la interna, más que nunca, parece estar al límite.