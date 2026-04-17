El fútbol colombiano vuelve a quedar en evidencia por cuenta de la violencia en las tribunas, una problemática recurrente que ahora impacta de lleno uno de los partidos más atractivos de la recta final del campeonato. Atlético Nacional deberá afrontar su compromiso por la fecha 18 de la Liga BetPlay en un escenario atípico: sin público en las gradas y con un ambiente completamente condicionado.

El conjunto Verdolaga visitará a Deportivo Pereira el próximo sábado 25 de abril a las 4:00 p.m. en el estadio Santiago de las Atalayas de la ciudad de Yopal, pero lo hará bajo la estricta medida de jugar a puerta cerrada, decisión que ya fue confirmada por las autoridades competentes.

Los disturbios que desencadenaron la sanción

La determinación tiene origen en los graves incidentes registrados en el más reciente partido de Deportivo Pereira, cuando el equipo matecaña recibió a Once Caldas también en Yopal.

A pocos minutos del final del encuentro, y en medio de una acción de peligro a favor del cuadro local, se desataron disturbios en las tribunas que obligaron a detener el compromiso. La situación escaló rápidamente, al punto que la policía tuvo que intervenir para controlar a los involucrados y proceder con el desalojo parcial del estadio.

El partido estuvo cerca de ser suspendido de manera definitiva. Sin embargo, tras casi una hora de interrupción y con la luz natural al límite, el compromiso pudo reanudarse y terminó con un discreto empate sin goles.

Estos hechos no pasaron inadvertidos y generaron una reacción inmediata de las autoridades locales, que optaron por imponer la sanción de jugar sin público el siguiente compromiso del equipo en condición de local.

Un castigo que impacta directamente a Atlético Nacional

Aunque la sanción recae sobre el contexto del Deportivo Pereira, Atlético Nacional termina siendo uno de los grandes afectados en lo deportivo y en lo ambiental.

El equipo antioqueño deberá disputar un partido clave sin el acompañamiento de su numerosa hinchada en dicha ciudad, que suele marcar diferencia en este tipo de compromisos. Además, el espectáculo pierde fuerza al tratarse de un duelo que, por historia y convocatoria, prometía un estadio con gran presencia de aficionados.

La medida, si bien apunta a garantizar la seguridad, también evidencia la necesidad urgente de tomar decisiones firmes frente a comportamientos que siguen empañando la imagen del fútbol profesional colombiano.

Yopal, el escenario golpeado por la decisión

El contexto adquiere un matiz especial al tener en cuenta que Deportivo Pereira está actuando como local en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal de manera temporal, mientras avanzan las refacciones del Hernán Ramírez Villegas.

Para la capital del Casanare, la llegada del fútbol profesional ha representado un impulso deportivo, cultural y comercial significativo tras varios años de ausencia de este tipo de espectáculos. Por eso, la noticia de un partido a puerta cerrada —y justamente ante un rival de alto perfil como Atlético Nacional— ha generado un profundo malestar en la comunidad.

La ciudad esperaba vivir una jornada de alto impacto, con tribunas llenas y una importante movilización económica alrededor del evento. Sin embargo, la sanción cambia completamente ese panorama.

Intentos por revertir la medida

Ante este escenario, distintas organizaciones de barras y actores sociales en Yopal han comenzado a moverse para intentar revertir la decisión.

Las iniciativas incluyen compromisos formales en materia de convivencia, logística y comportamiento en las tribunas, con el objetivo de ofrecer garantías suficientes a las autoridades y permitir la reapertura del estadio para ese partido.

Entre los argumentos expuestos, se destacan las pérdidas económicas para comerciantes locales, el impacto cultural de privar a la ciudad de un evento de esta magnitud y la oportunidad de demostrar que se puede vivir el fútbol en paz.

Por ahora, la sanción sigue en firme. Pero con varios días aún por delante antes del encuentro, no se descarta que la presión social y las gestiones en curso puedan abrir una última puerta para cambiar el rumbo de una decisión que ya tiene en vilo a toda una ciudad.