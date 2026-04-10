Deportivo Pereira y Once Caldas protagonizan una nueva edición del clásico cafetero en la Fecha 16 de la Liga BetPlay. El compromiso se disputará el viernes 10 de abril desde las 15:30 en Colombia, en un duelo con historia, tradición y realidades muy distintas en la tabla.

El equipo matecaña atraviesa una campaña compleja y necesita reaccionar con urgencia, mientras que el conjunto blanco llega consolidado en la parte alta de la clasificación. Acá todos los detalles para saber dónde ver Pereira vs Once Caldas en vivo por televisión y online, los horarios internacionales, la sede del partido y el historial del clásico.

Dónde ver Pereira vs Once Caldas EN VIVO por TV y streaming

El partido Pereira vs Once Caldas por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juegan Pereira vs Once Caldas, horarios en distintos países

El encuentro está programado para las 15:30 en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 15:30

Perú: 15:30

Ecuador: 15:30

México (CDMX): 14:30

Estados Unidos (Este): 16:30

Estados Unidos (Centro): 15:30

Argentina: 17:30

Chile: 17:30

España: 22:30

Dónde se juega el clásico cafetero de este viernes

El compromiso se disputará en el Estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal. Este escenario será sede del clásico cafetero en una jornada que promete intensidad por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Designación arbitral para el clásico

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia)

Asistente 1: Andrés Nieto (Tolima)

Asistente 2: Andrés Julio (Bolívar)

VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)

Así llegan Pereira y Once Caldas al clásico de la Fecha 16 en la Liga BetPlay

Deportivo Pereira ocupa la última casilla de la tabla. Ha disputado 15 partidos y suma 6 puntos. No ha conseguido victorias en el certamen, lo que convierte este clásico en una oportunidad clave para cambiar el rumbo.

Once Caldas, en contraste, está en el cuarto puesto con 25 puntos en 15 partidos. Su campaña ha sido sólida y buscará reafirmar su buen momento en un duelo tradicional.

Historial del clásico Pereira vs Once Caldas

Será el clásico número 225 entre Once Caldas y Deportivo Pereira por Liga desde 1961. El equipo blanco ganó 86 encuentros con 296 goles a favor. El club matecaña triunfó en 66 ocasiones con 273 anotaciones y empataron en 72 partidos.

Los cinco máximos anotadores en el historial del clásico son:

Dayro Moreno (Once Caldas) – 17 goles Sergio Galván (Once Caldas) – 11 Sergio Cierra (Deportivo Pereira) – 11 Antonio Ríos (Once Caldas) – 10 Ramón Rodríguez (Deportivo Pereira) – 10

Ficha del partido: Pereira vs Once Caldas

Competición: Liga BetPlay – Fecha 16

Fecha: Viernes 10 de abril

Hora en Colombia: 15:30

Estadio: Santiago de las Atalayas, Yopal

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)

VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).