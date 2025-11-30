Los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II entran en un punto decisivo con un duelo de máxima tensión en el Metropolitano de Barranquilla. Junior y Atlético Nacional, igualados en puntos y diferencia de gol, disputan un partido que puede marcar el rumbo del Grupo A y acercar al ganador a la anhelada clasificación a la final. Ambos llegan invictos en esta fase y con la obligación de no ceder terreno ante un rival directo.

El compromiso se disputará este domingo 30 de noviembre, desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia), en un estadio que promete un ambiente intenso, con el apoyo masivo de la afición rojiblanca. Será un duelo de estilos contrastados, con Junior potenciando su fortaleza como local y Nacional apostando por su solidez y experiencia en partidos clave.

Dónde ver Junior vs Atlético Nacional HOY: TV y streaming

Para seguir el partido sin perder detalle, estas son las opciones oficiales de transmisión:

Televisión: Win+ Fútbol (señal exclusiva)

Win+ Fútbol (señal exclusiva) Streaming: Win Play (disponible para suscriptores)

No habrá más opciones de TV o plataformas online fuera del ecosistema Win Sports, como ha sido habitual en las fases definitivas del fútbol colombiano.

Detalles del partido: Junior vs Atlético Nacional

Competencia: Liga BetPlay – Cuadrangulares semifinales (Fecha 4)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Hora: 6:30 p.m. (Colombia)

Transmisión TV: Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

VAR: Ricardo García (Santander).

Estadio del partido de los cuadrangulares: Metropolitano de Barranquilla

El compromiso se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Con una atmósfera calurosa -y no solo por el clima-, suele ser un factor determinante para Junior, especialmente en partidos definitorios. La localía será una de las claves del enfrentamiento.

Árbitros para Junior vs Atlético Nacional, cuadrangulares de la Liga BetPlay

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá)

Andrés Rojas (Bogotá) Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Sebastián Vela (Bogotá) Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte)

Wilson Ortiz (Norte) VAR: Ricardo García (Santander)

Un cuerpo arbitral experimentado para un choque que puede ser intenso y con mucho en juego.

Cómo llegan Junior y Atlético Nacional a la Fecha 4 de los cuadrangulares

Junior llega a este partido como líder del Grupo A con 4 puntos en 3 jornadas. No ha perdido en esta fase semifinal y además cuenta con la ventaja deportiva, un factor crucial en caso de igualdad al final del cuadrangular. Su triunfo inicial ante Independiente Medellín y los empates posteriores lo mantienen en la cima, aunque con margen mínimo.

El equipo de Alfredo Arias ha logrado equilibrio entre defensa y ataque, destacando su solidez en casa y el liderazgo de jugadores clave como Didier Moreno, Yimmi Chará y Guillermo Paiva. Frente a Nacional tendrá una prueba directa de su aspiración finalista.

Atlético Nacional: igualdad total y obligación de ganar

Nacional también suma 4 puntos, igualando a Junior en rendimiento y en diferencia de gol, lo que aumenta la relevancia del encuentro. Su victoria inicial ante América de Cali le dio impulso, pero los empates posteriores dejaron al equipo de Diego Arias con la sensación de necesitar un golpe fuerte fuera de casa.

El cuadro verdolaga suele hacerse fuerte en partidos grandes y tiene herramientas para incomodar a Junior, especialmente desde la mitad del campo con jugadores como Matheus Uribe, Jorman Campuzano y Edwin Cardona, además del desequilibrio de Marlos Moreno y Marino Hinestroza.

Horario de Junior vs Atlético Nacional en otros países