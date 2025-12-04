La Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II tendrá uno de los partidos más determinantes del semestre: Junior vs América de Cali, un duelo que puede dejar clasificado al Tiburón a la gran final del torneo. El encuentro se disputará este jueves 4 de diciembre, desde las 8:35 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El equipo de Alfredo Arias llega con ventaja, liderando el Grupo A y dependiendo de sí mismo para asegurar su presencia en la final, mientras que América está obligado a sumar para mantener vivas sus opciones. El ambiente, el contexto competitivo y la trascendencia del encuentro lo convierten en uno de los más esperados de los cuadrangulares.

Dónde ver Junior vs América de Cali: TV y plataforma online para la Liga BetPlay

La transmisión del partido será exclusiva para Colombia:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Online: Plataforma Win Play

No habrá otras señales oficiales disponibles en el país o en el exterior. Para quienes deseen verlo desde dispositivos móviles o web, la suscripción a Win Play será indispensable.

Detalles del partido: Junior vs América de Cali

Competencia: Liga BetPlay 2025-II – Cuadrangulares, Fecha 5

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2025

Hora: 8:35 p.m. (Colombia)

Transmisión TV: Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play.

Estadio y ambiente: un Metropolitano listo para una noche decisiva

El duelo se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para más de 46.000 espectadores. En Barranquilla se espera un ambiente cargado de expectativa, con la hinchada tiburona lista para un duelo clave que podría sellar el regreso del equipo a una final del fútbol colombiano.

Horario del partido por país

Colombia: 20:35

20:35 Ecuador – Perú: 20:35

20:35 Venezuela – Bolivia: 21:35

21:35 Argentina – Chile – Uruguay – Brasil: 22:35

22:35 México: 19:35

19:35 Estados Unidos: 20:35 ET | 17:35 PT

20:35 ET | 17:35 PT España: 02:35 del 5 de diciembre

02:35 del 5 de diciembre Italia – Francia – Alemania: 02:35 del 5 de diciembre

Árbitros designados para Junior vs América

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima)

Jairo Mayorga (Tolima) Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío)

Richard Ortiz (Quindío) Asistente 2: Jorge Sanna (Norte)

Jorge Sanna (Norte) VAR: María Daza (Norte de Santander)

¿Por qué Junior puede clasificarse hoy a la final de la Liga BetPlay?

Junior llega al partido como líder del Grupo A con 8 puntos en 4 jornadas. Tiene 3 de ventaja sobre América de Cali y Atlético Nacional, ambos con 5 unidades. Esto significa que:

Si Junior gana , llegará a 11 puntos y será inalcanzable para América, ya que solo quedará un partido por disputarse.

, llegará a 11 puntos y será para América, ya que solo quedará un partido por disputarse. Para asegurar la clasificación hoy mismo , también necesita que Atlético Nacional no gane su partido del día (el clásico ante el DIM).

, también necesita que su partido del día (el clásico ante el DIM). Un empate mantendría a Junior por encima, pero la clasificación anticipada no se daría.

El margen es claro: Junior depende de sí mismo y un triunfo pone medio boleto a la final en sus manos.

Convocados de América de Cali para el partido en el Metropolitano

Arqueros: Joel Graterol y Jorge Soto.

Defensores: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Omar Bertel y Nicolás Hernández.

Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Sebastián Navarro, José Cavadía y Joel Romero.

Atacantes: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Jan Franc Lucumí, Kevin Angulo, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Entrenador: David González.