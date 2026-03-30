El DIM y América de Cali se enfrentan en la Fecha 14 de la Liga BetPlay en un duelo tradicional del fútbol colombiano. El compromiso se disputará el lunes 30 de marzo desde las 18:10 en Colombia, en el estadio Atanasio Girardot.

El partido tiene relevancia directa en la tabla. El DIM necesita sumar para salir de la zona baja, mientras que América busca consolidarse dentro del grupo de los ocho. Compartimos todos los detalles sobre dónde ver el encuentro en televisión y online, horarios internacionales, sede del compromiso y designación arbitral.

Dónde ver DIM vs América de Cali EN VIVO por TV y streaming

El partido DIM vs América de Cali por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Independiente Medellín vs América de Cali en distintos países

El compromiso está programado para las 18:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:10

Perú: 18:10

Ecuador: 18:10

México (CDMX): 17:10

Estados Unidos (Este): 19:10

Estados Unidos (Centro): 18:10

Argentina: 20:10

Chile: 20:10

España: 00:10 del martes 31 de marzo.

Dónde se juega el clásico de rojos de la Liga BetPlay

El escenario del compromiso será el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Es uno de los recintos más emblemáticos del país y suele presentar un ambiente intenso cuando el DIM juega como local. La presión de la hinchada y el contexto del clásico moderno entre estos equipos añaden un ingrediente especial al duelo.

Designación arbitral para la Fecha 14 en el Atanasio

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: José Ortiz (Norte)

Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente 2: Elkin Charrys (Bolívar)

VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)

El manejo disciplinario será clave en un partido que puede tener alta intensidad por la importancia de los puntos.

Así llegan DIM y América de Cali al partido

El DIM ocupa la casilla 15 con 13 puntos en 12 partidos. Viene de perder en la visita a Santa Fe en el estadio El Campín, resultado que lo mantiene fuera de la zona de clasificación.

América de Cali, por su parte, está en el sexto puesto con 21 puntos en 12 partidos. En su más reciente presentación empató 0-0 frente a Llaneros en condición de local. El conjunto escarlata buscará sumar en Medellín para mantenerse en la parte alta de la tabla y reforzar su candidatura en el torneo.

Convocados del DIM al partido

Arqueros: Salvador Ichazo y Éder Chaux.

Defensores: Kevin Mantilla, Leyser Chaverra, José Ortiz, Luis Escorcia, Esneyder Mena, Daniel Londoño y Frank Fabra.

Mediocampistas: Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Jhan Mena, Alan Valdelamar, Diego Moreno, Hayen Palacios y Daniel Cataño.

Delanteros: Yony González, Jhon Edwin Montaño y Enzo Larrosa.

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Y los citados de América de Cali

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Defensores: Marlon Torres, Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Marcos Mina y Ómar Bertel.

Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Joel Romero.

Delanteros: Daniel Valencia, Darwin Machis, Jan Franc Lucumí, Yojan Garcés, Tilman Palacios, Adrián Ramos y Tomás Ángel.

Entrenador: David González.