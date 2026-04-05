Cúcuta Deportivo y América de Cali se enfrentan en la Fecha 16 de la Liga BetPlay en un partido con realidades distintas en la tabla. El compromiso se disputará el domingo 5 de abril desde las 16:00 en Colombia, en el estadio General Santander.

El conjunto motilón busca salir del fondo de la clasificación y fortalecer su rendimiento en casa, mientras que el equipo escarlata quiere sostenerse dentro del grupo de los ocho y seguir sumando en la recta decisiva del todos contra todos. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en vivo, horarios internacionales, sede del encuentro y el presente de ambos clubes.

Dónde ver Cúcuta vs América de Cali EN VIVO por TV y streaming

El partido Cúcuta vs América de Cali por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Cúcuta Deportivo vs América en distintos países

El encuentro está programado para las 16:00 en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 16:00

Perú: 16:00

Ecuador: 16:00

México (CDMX): 15:00

Estados Unidos (Este): 17:00

Estados Unidos (Centro): 16:00

Argentina: 18:00

Chile: 18:00

España: 23:00.

Dónde se juega el partido entre Cúcuta y América de Cali por la Liga BetPlay

El escenario del compromiso será el estadio General Santander, en Cúcuta. Es la casa del cuadro rojinegro y uno de los estadios con mayor tradición en el fútbol colombiano. Jugar en casa representa una oportunidad clave para Cúcuta, que viene de conseguir su última victoria como local ante Boyacá Chicó.

Designación arbitral para la Fecha 16 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena)

Asistente 1: John Reyes (Antioquia)

Asistente 2: Danilo Sarmiento (Boyacá)

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Así llegan Cúcuta y América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo ocupa la casilla 17 con 12 puntos en 15 partidos. Solo ganó uno de sus siete encuentros más recientes y fue precisamente el último que disputó en casa. La irregularidad ha sido una constante en su campaña.

América de Cali, por su parte, está en el sexto puesto con 24 puntos en 14 partidos. Llega motivado tras vencer a Atlético Bucaramanga (2-0) y busca consolidar su posición en zona de clasificación.

Convocados de América de Cali para visitar al Cúcuta

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Defensores: Marlon Torres, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Marcos Mina, Cristian Tovar y Ómar Bertel.

Mediocampistas: José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Joel Romero.

Delanteros: Jhon Murillo, Dylan Borrero, Daniel Valencia, Darwin Machís, Tomás Ángel, Adrián Ramos y Kevin Angulo.

Entrenador: David González.

Ficha del partido: Cúcuta vs América de Cali

Competición: Liga BetPlay – Fecha 16

Fecha: Domingo 5 de abril

Hora en Colombia: 16:00

Estadio: General Santander, Cúcuta

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).