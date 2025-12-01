Independiente Medellín y América de Cali llegan esta noche al estadio Atanasio Girardot con el último llamado si desean seguir peleando por un cupo a la gran final de la Liga BetPlay 2025-II. El gol agónico de ‘Tití’ Rodríguez que le dio el triunfo a Junior frente a Atlético Nacional dejó este cuadrangular totalmente condicionado: el que pierda esta noche queda eliminado y el empate tampoco le sirve demasiado a ninguno. El margen es mínimo y la presión, máxima.

Medellín vs América de Cali: horario, canales y señales Streaming para VER HOY EN VIVO

Partido: Independiente Medellín vs América de Cali

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025

Hora: 8:00 p.m.

Evento: Cuadrangular A de la Liga BetPlay – Jornada 4

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: José Ortiz Novoa

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

La necesidad absoluta del Medellín

Para el Independiente Medellín no existe otra cosa distinta a ganar. Aunque fueron primeros en el todos contra todos, el cuadrangular ha sido un panorama complejo: un solo punto en tres jornadas, producto de un empate y dos derrotas, los tiene en el último puesto. La clasificación sigue abierta, pero los escenarios no dependen únicamente de ellos, y la obligación de ganar contra América es total. Cualquier otro resultado los deja sin margen y sin final.

Los escenarios del DIM para seguir con vida

Si Medellín derrota a los ‘diablos rojos’, alcanzará cuatro puntos y saltará al tercer lugar gracias a la ventaja deportiva, entrando nuevamente en la disputa para las dos fechas restantes. Sin embargo, el empate prácticamente los deja fuera, ya que, si Junior suma siquiera un punto en su próximo partido, el DIM perderá toda opción de finalizar primero a pesar del “punto invisible”. La derrota los elimina sin discusión y los pondría en la misma lista donde ya están Santa Fe y Fortaleza, equipos sin posibilidades de llegar al juego decisivo del semestre.

América también llega obligado y con un impulso reciente

En el caso de América de Cali, el equipo de David González también necesita una victoria para seguir soñando con la estrella de diciembre. El partido tiene un matiz especial: América ya venció 2-1 al DIM en su reciente duelo directo, y un nuevo triunfo en Medellín podría meterlos de lleno en la pelea por el liderato del Grupo A.

Antes del encuentro, González analizó el duelo y anticipó un Medellín más ofensivo, similar a lo visto en el segundo tiempo del partido anterior, cuando el rival acumuló muchos hombres en el área y dejó espacios atrás. Según el entrenador, será un partido intenso, de transiciones y en el que deberán ejecutar su plan con valentía, confianza e intensidad, incluso sabiendo que no es fácil sostener presiones altas durante los 90 minutos.

La ruta final del América y su gran tarea pendiente

A los ‘Escarlatas’ todavía les quedan dos compromisos: recibir a Atlético Nacional y viajar a Barranquilla para enfrentar a Junior, rivales a los que ya han enfrentado repetidamente en las últimas semanas. El objetivo inmediato es claro: mejorar la eficacia ofensiva. La cantidad de opciones desperdiciadas ha sido un factor que les ha restado puntos clave, y corregir ese aspecto puede marcar una diferencia definitiva en la recta final del cuadrangular.