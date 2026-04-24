Tarde con aroma a partido tradicional en la frontera. Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla se reencontrarán en el General Santander en un duelo que rememora épocas de buen fútbol. Sin la presión extrema de otros contextos, se espera un partido suelto, con buen trato de balón. El local necesita seguir sumando para alejarse del descenso, mientras que el visitante, ya clasificado a playoffs, buscará rotar y dar ritmo a su plantel.

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Partido: Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla

Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Viernes 24 de abril de 2026 Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Árbitro: Héctor Rivera

Héctor Rivera Estadio: General Santander de Cúcuta

General Santander de Cúcuta Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 18)

Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior rota, pero no se relaja

Junior de Barranquilla llega con la tranquilidad de haber asegurado su lugar entre los ocho, pero con la ambición intacta. El equipo de Alfredo Arias piensa en su próximo reto por Copa Libertadores, aunque entiende que sumar en Liga sigue siendo clave para posicionarse mejor.

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Por eso, se espera una nómina alterna, con jugadores que han tenido menos minutos, pero que buscan aprovechar la oportunidad para mostrarse. Ya ocurrió hace poco ante Águilas, donde una formación similar respondió con un sólido 3-0.

En el arco estaría Jefferson Martínez, con una defensa flexible en nombres. En el mediocampo, Fabián Ángel y Harold Rivera aportarían equilibrio, mientras que más adelante aparecerían Joel Canchimbo, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios para generar juego.

En ataque, las opciones no faltan: Carlos Bacca, Guillermo Paiva o Luis Fernando Muriel, cualquiera con peso suficiente para marcar diferencias incluso en un contexto de rotación.

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Cúcuta, herido pero con orgullo

El presente de Cúcuta Deportivo es distinto. Sin opciones de clasificar y tras una dura goleada reciente, el equipo busca cerrar el torneo con dignidad y darle una alegría a su gente.

Ese contraste de realidades marca la previa: un Junior que administra cargas y un Cúcuta que quiere reivindicarse. Y en ese tipo de escenarios, el local puede encontrar motivación extra para competir con intensidad.

En los últimos cinco enfrentamientos en Cúcuta, el balance favorece ligeramente al equipo motilón con tres victorias, contra dos del conjunto rojiblanco.

El antecedente más reciente entre ambos fue un vibrante 4-3 a favor de Cúcuta en 2023 por Copa Colombia. Por su parte, la última victoria de Junior en esta plaza fue en 2020, con un contundente 4-1.

Cúcuta vs Junior: partido abierto en la frontera

El contexto invita a un duelo sin ataduras. Junior de Barranquilla buscará sostener su idea y seguir sumando, mientras Cúcuta Deportivo intentará transformar el cierre del torneo en una pequeña reivindicación.

En una tarde calurosa y con historia de por medio, todo apunta a un partido abierto, con opciones en ambas áreas y un ritmo atractivo para el espectador.