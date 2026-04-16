El cierre del semestre empieza a marcar decisiones de fondo en Atlético Nacional, un equipo que ha vivido un 2026 lleno de contrastes. Mientras lidera con autoridad la Liga BetPlay, la temprana eliminación en la Copa Sudamericana dejó secuelas profundas en el ambiente, especialmente en una hinchada que no ha dado tregua en medio de la exigencia.

En ese contexto, desde la interna del club ya se perfilan movimientos importantes de cara al segundo semestre. Cuatro nombres de peso aparecen con pie y medio fuera del equipo, en una decisión que responde tanto a rendimiento como a planificación deportiva.

Cuatro salidas encaminadas en Atlético Nacional

De acuerdo con información que circula en el entorno cercano al club, los jugadores que inicialmente no continuarían en el proyecto son:

David Ospina

Juan Manuel Zapata

Juan Francisco Bauzá

Edwin Cardona

Cada caso tiene matices distintos, pero todos apuntan a un mismo objetivo: reconfigurar la plantilla en zonas clave del campo.

David Ospina: el cierre de una era

El caso de David Ospina tiene un componente emocional fuerte. A sus 37 años, el arquero y referente del club ya habría tomado la decisión de poner fin a su carrera profesional tras la disputa del próximo Mundial con la Selección Colombia.

El propio jugador le comunicó su postura al presidente Sebastián Arango Botero, argumentando molestias físicas recurrentes que lo han llevado a priorizar su salud.

Su contrato finaliza el 30 de junio de 2026 y no será renovado, lo que marcará el cierre de un ciclo histórico en el arco verdolaga.

Juan Bauzá: un paso sin consolidación

El argentino Juan Francisco Bauzá llegó en junio de 2025 como una apuesta importante, pero nunca logró adaptarse plenamente al ritmo y a las exigencias del equipo.

Aunque tuvo algunos destellos en sus primeros meses, su rendimiento fue de más a menos y terminó perdiendo protagonismo, especialmente tras la salida de su compatriota Javier Gandolfi.

Con la llegada del interino Diego Arias, Bauzá quedó fuera del radar competitivo. Su préstamo finaliza en dos meses y desde ya se le comunicó que no será renovado, por lo que deberá buscar nuevo destino.

Juan Manuel Zapata: una venta en marcha

El caso de Juan Manuel Zapata es distinto. A sus 25 años, el mediocampista es el único de este grupo cuya salida se daría mediante transferencia.

El jugador ha despertado interés desde el exterior, con propuestas concretas desde Brasil y una opción adicional desde México. En el club consideran que es el momento ideal para capitalizar su rendimiento, más aún teniendo variantes en su posición.

La operación podría cerrarse alrededor de 1 millón de dólares, con un porcentaje destinado a Envigado FC, que conserva parte de sus derechos.

Edwin Cardona: desgaste y final abierto

El nombre de Edwin Cardona es, sin duda, el más sensible y polémico dentro de este panorama.

El volante creativo, de 33 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero ya fue notificado de que no hace parte del proyecto deportivo para lo que resta del año.

Su salida, sin embargo, no es inmediata. El club deberá negociar una rescisión anticipada, buscando un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes.

El desgaste con la hinchada es un factor determinante. La relación se fracturó tras la serie ante São Paulo en Copa Libertadores, donde Cardona falló dos penales y fue expulsado, episodio que marcó un antes y un después en su vínculo con la tribuna.

Desde entonces, el ambiente en el estadio ha sido adverso cada vez que el jugador interviene, situación que también pesó en la decisión dirigencial.

Un cambio de fondo en la zona creativa

Más allá de los casos individuales, las salida de Cardona y Bauzá responden a una decisión estructural: renovar la zona creativa del equipo.

Atlético Nacional apunta a darle protagonismo a perfiles más jóvenes, con nombres como:

Juan Manuel Rengifo

Juan Pablo ‘Tatay’ Torres

La idea es construir una nueva dinámica en el mediocampo ofensivo, con mayor intensidad y proyección a futuro, incluso pensando en posibles ventas al exterior.

Reestructuración en marcha

Lo que ocurre en Atlético Nacional no es un ajuste menor. Es una reconfiguración profunda de la plantilla, impulsada por la necesidad de competir mejor a nivel internacional y responder a la exigencia de su entorno.

Con el equipo bien posicionado en la liga local, pero golpeado en el plano continental, el mensaje interno es claro: el próximo semestre traerá cambios fuertes.

Y estos cuatro nombres son apenas el comienzo de un movimiento que promete sacudir la estructura del club.