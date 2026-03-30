El partido entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional en la Liga BetPlay dejó mucho más que el resultado en el estadio Libertad. El triunfo del equipo verdolaga por 1-2 estuvo acompañado de una fuerte reacción del entrenador local en la rueda de prensa posterior.

El técnico Jonathan Risueño expresó su inconformidad con varias decisiones arbitrales durante el compromiso y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en el entorno del fútbol colombiano. Sus palabras dejaron abierta una discusión sobre lo que significa enfrentarse a un equipo de gran peso histórico en el país.

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional: el partido que generó polémica

El encuentro disputado en el estadio Libertad tuvo un desarrollo intenso y terminó con victoria visitante. Atlético Nacional se llevó los tres puntos en condición de visitante, mientras Deportivo Pasto se quedó con la sensación de que el partido pudo tener un desenlace diferente.

Más allá del marcador, el análisis del entrenador del equipo nariñense estuvo centrado en varias decisiones arbitrales que, según su criterio, influyeron en el desarrollo del juego. El técnico valoró el esfuerzo de sus futbolistas, resaltando la actitud competitiva mostrada a lo largo del encuentro.

“Estoy contento con mis jugadores porque lo hemos dado todo”, expresó el entrenador ante los medios de comunicación tras el compromiso.

Las críticas del DT del Pasto al arbitraje del partido

Durante su intervención, Risueño señaló varias jugadas que considera determinantes dentro del partido. En su análisis, algunas acciones debieron terminar en expulsiones de jugadores rivales. Según explicó, hubo al menos tres situaciones que, a su juicio, debieron dejar a Atlético Nacional con un futbolista menos en el campo.

“Creo sinceramente que ha habido muchas situaciones en el partido que si hubiéramos jugado con un jugador más, como lo hemos merecido jugar porque ha habido por lo menos tres situaciones de expulsión de jugadores rivales, pues hubiéramos podido conseguir los tres puntos”.

El entrenador consideró que esas acciones cambiaron el desarrollo del encuentro, especialmente en un partido disputado con tanta intensidad bajo el arbitraje de Carlos Ortega.

La jugada que generó mayor inconformidad en Deportivo Pasto

Entre las jugadas que mencionó el entrenador del Deportivo Pasto, una de las más discutidas fue una acción en la que un jugador de su equipo quedaba mano a mano con el arquero rival. Según la explicación de Risueño, el árbitro Carlos Ortega decidió sancionar la acción con tarjeta amarilla cuando, en su opinión, la jugada debió terminar en expulsión.

“Que en la primera parte no expulsen a un jugador de ellos, que se va solo un futbolista nuestro contra el arquero y le saquen solo amarilla, cuando o no es nada o es roja, porque un jugador que va contra el guardameta solo no puede ser amarilla”.

Para el técnico, ese tipo de decisiones tiene un impacto directo en el desarrollo del juego y en las posibilidades de cada equipo.

El reclamo por el uso del VAR en el Pasto vs Nacional

Otro de los aspectos que cuestionó el entrenador fue la falta de intervención del VAR en algunas jugadas del compromiso. Risueño manifestó que algunas acciones merecían revisión y que el videoarbitraje pudo haber tenido un papel más determinante durante el encuentro.

“Más bien creo yo que lo que sí influyó más es que no entre el VAR o no sé lo que ha pasado, que expulsen al jugador de ellos por pegar fuera del área”.

Las declaraciones reflejan la sensación del cuerpo técnico del Deportivo Pasto de que ciertas acciones no fueron evaluadas con la profundidad que el partido requería.

El penalti que se reclamó en Deportivo Pasto

En el tramo final del partido, el entrenador también hizo referencia a una jugada que, desde su perspectiva, debió terminar en penalti a favor de su equipo. La acción involucró al delantero Wilson Morelo, quien recibió un contacto dentro del área rival que el cuerpo técnico consideró suficiente para sancionar la falta.

Risueño describió la jugada con claridad durante su intervención ante los medios. “Miren cómo le dejaron los tacos clavados a Wilson Morelo en la última acción que es penalti”, dijo en rueda de prensa, mostrando la herida que le quedó al atacante. Para el entrenador, esa decisión pudo haber cambiado el resultado final del encuentro.

La frase viral del DT del Pasto sobre enfrentar a Atlético Nacional

El momento más comentado de la rueda de prensa llegó cuando el entrenador del Deportivo Pasto lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios deportivos. En medio de su análisis sobre el arbitraje y el desarrollo del partido, Risueño dejó una reflexión que fue interpretada por muchos como una referencia al peso histórico de Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano.

“Pero todos sabemos o el 75 por ciento del país sabe contra quién estábamos jugando”.

La frase se convirtió en uno de los temas más comentados tras el partido, generando debate entre aficionados y analistas sobre el contexto que rodea los partidos frente a uno de los clubes más influyentes del país.

El triunfo de Atlético Nacional en el estadio Libertad le permitió sumar tres puntos importantes en la Liga BetPlay, mientras que las declaraciones posteriores del entrenador del Deportivo Pasto dejaron instalada una discusión que trascendió el marcador del partido.