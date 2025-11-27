Dos colosos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se juegan esta noche buena parte de sus posibilidades de clasificación a la gran final. El Verdolaga, que viene mostrando fortaleza en condición de local, deberá ejercer esa condición en un escenario distinto: el estadio Metropolitano de Ditaires, en el municipio de Itagüí. Junior, por su parte, quiere sacar provecho de ese cambio de sede, confiando en que la ausencia del Atanasio Girardot incline un poco la balanza a su favor y le permita atacar con transiciones rápidas. Todo está servido para un gran plato futbolero.

Nacional vs Junior: horario y señales Streaming para VER HOY EN VIVO

Partido: Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Miércoles 26 de noviembre de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Metropolitano de Ditaires de Itagüi

Metropolitano de Ditaires de Itagüi Evento: Jornada 3 de los Cuadrangulares semifinales – Liga BetPlay

Jornada 3 de los Cuadrangulares semifinales – Liga BetPlay Árbitro: Diego Ulloa

Diego Ulloa Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior llega con presión en ataque

La falta de efectividad ha frenado al Junior FC, que viene de generar más opciones que América de Cali, pero sin poder transformarlas en goles. El equipo de Alfredo Arias ha tenido volumen ofensivo, aunque sin la contundencia necesaria para respaldar su propuesta futbolística.

Guillermo Paiva continúa siendo titular por su movilidad, lucha, presión y asociaciones, pero no atraviesa su mejor momento goleador. Once partidos sin anotar pesan, aunque su aporte funcional sigue siendo clave. Andrés Steven Rodríguez, con menos minutos y seis tantos en el torneo, tiene mejor frecuencia anotadora, pero ofrece menos alternativas en el juego colectivo. La tercera opción es Teófilo Gutiérrez, aunque no actúa como delantero natural.

Con este panorama, Arias necesita que alguno de sus jugadores encuentre el camino del gol en un duelo que es prácticamente determinante en la pelea por llegar a la final.

La duda por José Enamorado condiciona el plan

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la condición física de José Enamorado, sustituido en el entretiempo del último partido por un inconveniente en la pantorrilla izquierda. Su presencia desde el inicio es incierta y podría comenzar en el banco.

Si no es titular, Bryan Castrillón aparece como la opción natural, aunque también está la alternativa de ubicar a Jhomier Guerrero pensando en dar más seguridad y equilibrio sobre la banda. Todo dependerá de la evolución de Yeison Suárez: si no se recupera, Herrera pasaría al sector izquierdo y Guerrero retomaría su puesto habitual por derecha. Otra posible variante sería el ingreso de Carlos Esparragoza en lugar de Jesús Rivas.

Nacional va con su nómina estelar

Atlético Nacional afrontará este compromiso con su equipo de gala, pese a tener varias bajas prolongadas en el departamento médico: Juan José Arias, Joan Castro, Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento. Aunque perdió recientemente ante Junior 2-1 en la jornada 20 con una nómina mixta y acumula ocho juegos sin vencerlo, esta noche tendrá a toda su pesada disponible.

En los cuadrangulares, cada detalle cuenta y la calidad individual puede marcar diferencias. Junior tiene cómo competirle, pero Nacional también tiene argumentos para imponer condiciones.

Atlético Nacional vs Junior: alineaciones probables

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Director Técnico: Diego Arias.

Junior FC:

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragosa; José Enamorado, Yimmi Chará; Guillermo Paiva.

Director Técnico: Alfredo Arias.