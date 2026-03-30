El crecimiento de Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional empieza a reflejarse con claridad en los números. El canterano verdolaga atraviesa el momento más productivo de su etapa en el equipo profesional, consolidándose como una de las piezas ofensivas que más impacto han tenido en el semestre.

La reciente victoria de Atlético Nacional ante Deportivo Pasto en el estadio Libertad dejó un nuevo capítulo en esa evolución. Rengifo volvió a marcar y alcanzó cifras que ya superan lo conseguido en su semestre debut con el club, confirmando que el 2026-1 se está convirtiendo en su campaña más efectiva dentro de la Liga BetPlay.

Las cifras de Rengifo con Atlético Nacional en partidos oficiales

Desde su llegada al primer equipo, Rengifo ha ido sumando minutos y protagonismo dentro del plantel profesional. Con el más reciente compromiso disputado en la Liga BetPlay, el atacante alcanzó una cifra significativa en su trayectoria con el club.

Actualmente suma 35 partidos oficiales con Atlético Nacional, en los que ha registrado 9 goles y 5 asistencias. Estas estadísticas reflejan una participación ofensiva constante, en la que el jugador ha aportado tanto en definición como en generación de jugadas de gol.

La evolución de sus números evidencia un crecimiento progresivo dentro del equipo. Con cada semestre ha aumentado su impacto en el juego ofensivo del conjunto verdolaga, lo que lo posiciona como una de las alternativas importantes dentro del ataque.

El 2026-1, el semestre más efectivo de Rengifo en Nacional

El semestre 2026-1 se ha convertido en el período más productivo para Rengifo desde su llegada al equipo profesional de Atlético Nacional. Sus cifras actuales ya superan lo conseguido en su primera campaña con el club.

Con el gol marcado ante Deportivo Pasto en el estadio Libertad, el atacante alcanzó 5 anotaciones en 14 partidos, una cifra que le permite superar los registros de su semestre debut. En la campaña 2025-2, Rengifo había conseguido 4 goles en 21 partidos, un número que ahora queda atrás frente al rendimiento mostrado en la actual temporada.

La comparación entre ambos semestres refleja una mejora significativa en la efectividad del jugador. En menos partidos, el delantero ya logró superar su producción goleadora anterior, lo que confirma su evolución dentro del equipo.

Rengifo también mejora sus números de asistencias en Atlético Nacional

El crecimiento de Rengifo no solo se ha reflejado en la cantidad de goles anotados. El jugador también ha mejorado su aporte en la creación de jugadas ofensivas para sus compañeros. Durante su primer semestre con el equipo profesional había logrado 2 asistencias, participaciones importantes que contribuyeron a varios resultados del club.

Sin embargo, en el semestre 2026-1 ya consiguió 3 asistencias, superando también esa marca inicial. Este aumento en su participación ofensiva demuestra que Rengifo se ha convertido en un futbolista más influyente dentro del esquema ofensivo del equipo, aportando tanto en la definición como en la construcción de jugadas.

Los goles de Rengifo en la Liga BetPlay 2026-1

Las 5 anotaciones que suma el jugador en el actual campeonato se han distribuido frente a varios rivales del fútbol colombiano, reflejando su capacidad para aparecer en distintos contextos competitivos. Los goles de Rengifo en la Liga BetPlay 2026-1 han sido ante:

América de Cali

Águilas Doradas

Junior de Barranquilla

Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto

Cada uno de estos goles ha contribuido a consolidar el rendimiento ofensivo del equipo verdolaga en el campeonato, permitiendo que el jugador siga ampliando su registro goleador con el club.

Las asistencias de Rengifo en el semestre 2026-1

Además de los goles, el jugador también ha sido protagonista en la generación de jugadas que terminaron en anotación para el equipo. Sus 3 asistencias en el semestre han sido claves en momentos importantes del campeonato.

Las asistencias registradas hasta el momento son:

Pase de gol para Alfredo Morelos frente a Alianza FC

frente a Asistencia para Alfredo Morelos ante Internacional de Bogotá

ante Pase de gol para Matías Lozano frente a Internacional de Bogotá

Estas participaciones reflejan la capacidad del jugador para intervenir en diferentes fases del ataque y generar oportunidades para sus compañeros.

La consolidación de Rengifo en el ataque de Atlético Nacional

El rendimiento mostrado por Rengifo durante el semestre confirma que el atacante está atravesando un momento importante dentro de su proceso en Atlético Nacional.

Sus 5 goles y 3 asistencias en 14 partidos representan el período más productivo desde que llegó al equipo profesional. Además, el hecho de haber superado sus registros del semestre debut en menos partidos evidencia un crecimiento significativo en su rendimiento.

Con 35 partidos oficiales disputados, el jugador continúa ampliando su recorrido con el club y sumando estadísticas que respaldan su evolución dentro del plantel profesional. El gol marcado en el estadio Libertad ante Deportivo Pasto se suma a una temporada en la que Rengifo ha demostrado mayor protagonismo en el frente de ataque, consolidándose como uno de los futbolistas que más aportes directos a gol está generando para Atlético Nacional en la Liga BetPlay.