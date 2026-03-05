La eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios FC en la Copa Sudamericana no solo significó el final prematuro del sueño internacional para el club verdolaga en 2026. También dejó al descubierto una crisis deportiva que amenaza con provocar un remezón profundo en la estructura del proyecto.

La derrota 1-3 en el Estadio Atanasio Girardot cambió por completo el ambiente en cuestión de horas. Lo que hace apenas días parecía un proceso con respaldo institucional terminó convertido en un escenario de presión extrema, donde el nombre del entrenador Diego Arias Hincapié aparece ahora en el centro de todas las miradas.

Diego Arias, debilitado tras el golpe continental

La noche del partido dejó una imagen difícil de ignorar. El equipo verdolaga fue superado con claridad y quedó eliminado de la competencia internacional que el club había marcado como su gran objetivo del año.

Para Diego Arias, el golpe no solo fue deportivo. También fue emocional. En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador dejó frases que reflejan el momento crítico que atraviesa su proceso.

“No es momento de tomar una decisión apresurada sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podremos analizar profundamente”.

El propio técnico también reconoció la dimensión del golpe para el club y su entorno.

“Entiendo lo que puede estar sintiendo la gente porque también lo sentimos. Es un dolor fuerte, un golpe que no esperábamos”.

Las palabras del estratega dejan entrever que el escenario de una salida —ya sea por decisión institucional o incluso por iniciativa propia— está sobre la mesa. El ambiente que rodea al equipo tras la eliminación parece difícil de manejar en los próximos compromisos.

Un hombre de la casa que conoce lo que significa Nacional

La situación tiene un componente especial en el caso de Arias. No se trata de un entrenador ajeno al club. El técnico fue jugador de Atlético Nacional durante seis temporadas y, antes de asumir el equipo profesional, trabajaba dentro de la institución como entrenador del equipo Sub-20.

Es decir, conoce perfectamente la cultura interna del club y el nivel de exigencia que rodea a la institución más laureada del fútbol colombiano.

Por eso mismo, una derrota de esta magnitud —ante el rival histórico y en casa— adquiere una dimensión particularmente delicada. Dentro del propio entorno verdolaga se percibe que el entrenador entiende que el margen de maniobra es mínimo.

En otras palabras, si la dirigencia no toma una decisión en las próximas horas, el propio Arias podría contemplar la opción de dar un paso al costado antes de que la presión termine por desbordar el ambiente deportivo.

Gustavo Fermani también queda bajo la lupa

El terremoto deportivo no golpea únicamente al entrenador. Otro nombre que hoy aparece en el centro de las críticas es el del gerente deportivo, Gustavo Fermani.

El directivo argentino completa dos años en su cargo dentro de Atlético Nacional y su gestión ha estado marcada por decisiones que combinaron aciertos importantes con episodios discutidos.

Para este 2026, el hincha verdolaga valoró el esfuerzo de Fermani en la construcción de una plantilla competitiva, con nombres de peso y una nómina capaz de pelear títulos. Sin embargo, desde el primer momento también surgieron cuestionamientos sobre la elección del entrenador que debía liderar ese proyecto deportivo.

La eliminación ante Millonarios vuelve a poner ese debate en primer plano.

Particularmente porque, desde lo táctico, el partido dejó la sensación de un equipo ampliamente superado por el planteamiento del técnico rival, el argentino Fabián Bustos.

Un respaldo institucional que hoy se tambalea

Hace apenas diez días, Fermani había sido categórico al ratificar públicamente al entrenador. En una entrevista sostuvo que el proyecto deportivo del club estaba por encima de un solo partido y que la continuidad del técnico no dependería del resultado ante Millonarios.

Pero el fútbol rara vez se mueve en línea recta.

La derrota en el Atanasio Girardot cambió radicalmente el panorama. Desde el mismo momento en que terminó el partido, las redes sociales se inundaron de mensajes de inconformidad por parte de la hinchada, y en el ambiente del club se respira un clima de ciclo agotado.

Ese escenario también pone presión sobre la estructura dirigencial del club, donde el nombre de Fermani aparece ahora en el radar de las críticas.

Incluso en los niveles más altos de la institución, la Organización Ardila Lülle, propietaria del equipo, habría manifestado en meses recientes algunas inquietudes sobre los vaivenes en la elección de entrenadores durante la actual administración encabezada por el presidente Sebastián Arango Botero.

El caso de Diego Arias podría convertirse, en ese contexto, en el episodio que termine marcando el futuro de esa estructura deportiva.

Una derrota que pesará durísimo en la historia del club

La magnitud del golpe no se explica solo por la eliminación. También tiene que ver con el contexto histórico y deportivo que rodeaba esta edición de la Copa Sudamericana para Atlético Nacional.

Primero, porque la caída se produjo ante su rival más directo, Millonarios, en condición de local y con una derrota contundente que tuvo repercusión continental.

Segundo, porque no es la primera vez que el equipo capitalino elimina al conjunto verdolaga en este torneo. Ya había ocurrido en 2007, lo que convierte esta nueva eliminación en una herida deportiva que se repite casi dos décadas después.

Tercero, porque el club había construido buena parte de su planificación deportiva y económica de 2026 pensando precisamente en la Copa Sudamericana. La temprana despedida, apenas en marzo, deja al equipo sin competencia internacional durante el resto del año.

Y, finalmente, porque el trofeo sudamericano sigue siendo una cuenta pendiente en la historia del club. A pesar de sus siete títulos internacionales, entre ellos dos Copas Libertadores, el torneo de la Conmebol Sudamericana ha sido esquivo para la institución, que incluso ha perdido tres finales.

Este año, además, el contexto parecía ideal: la final del certamen está programada para disputarse en Barranquilla.

Por eso el golpe deportivo tiene un peso mayor. El sueño que el club había construido para 2026 terminó abruptamente en su propio estadio.

Y ahora, en Atlético Nacional, la pregunta ya no es solo cómo se digiere la derrota.

La verdadera incógnita es quiénes seguirán al frente del proyecto cuando el club intente levantarse de ella.