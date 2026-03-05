La eliminación internacional de Atlético Nacional dejó un fuerte impacto en el entorno del club. La derrota 1-3 en el Atanasio Girardot frente a Millonarios significó el adiós del equipo a la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, la confirmación de que el conjunto verdolaga no tendrá más competencia internacional durante el resto de 2026.

El resultado generó frustración entre la hinchada y abrió un debate inmediato sobre el futuro del proyecto deportivo. En medio de ese contexto, el entrenador Diego Arias habló tras el partido y calificó la eliminación como “un golpe demasiado grande”, reconociendo el dolor que dejó la caída.

Atlético Nacional eliminado de la Sudamericana tras perder con Millonarios

El duelo en Medellín tenía un alto nivel de expectativa. Era una eliminatoria a partido único que definía el paso a la siguiente fase del torneo continental. Millonarios logró imponerse 1-3 en el Atanasio Girardot, un resultado que dejó sin reacción al equipo verdolaga y selló su eliminación.

La derrota no solo significó la salida del torneo, sino también el final del calendario internacional del club para el resto del año. Apenas estuvo un partido, de local, y lo perdió. El golpe es fortísimo.

El “golpe demasiado grande” del que habló Diego Arias

Tras el partido, Diego Arias se refirió al impacto de la eliminación. Sus palabras reflejaron la magnitud del momento para el equipo.

“Entiendo la frustración, el sentimiento, la tristeza que debe estar sintiendo toda nuestra gente, las personas que nos acompañaron hoy. Para nosotros también ha sido un golpe demasiado grande”.

El entrenador destacó el esfuerzo del club para construir el plantel y competir en torneos internacionales.

Diego Arias y el dolor por la eliminación de Atlético Nacional

El técnico profundizó en el impacto emocional que dejó el resultado. Reconoció que el equipo no esperaba un desenlace así.

“Invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos muy grandes de todo el club para poder organizar una plantilla como la que hoy tenemos”.

La eliminación representa un momento complejo para un proyecto que buscaba protagonismo continental.

La continuidad de Diego Arias en Atlético Nacional: lo que dijo el entrenador

Uno de los temas que surgió tras la derrota fue el futuro del entrenador. La presión de la eliminación generó preguntas sobre su continuidad. Diego Arias evitó tomar decisiones apresuradas y pidió analizar la situación con calma.

“No es momento de tomar una decisión apresurada sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podremos analizar profundamente”.

Sus declaraciones dejaron claro que el momento requiere reflexión antes de cualquier determinación.

El análisis que hará el cuerpo técnico tras la eliminación

Diego Arias dejó claro que el equipo realizará un análisis profundo del partido y del proceso.

“Entiendo lo que puede estar sintiendo la gente porque también lo sentimos. Es un dolor fuerte, un golpe que no esperábamos”.

La evaluación incluirá aspectos tácticos, rendimiento individual y decisiones estratégicas.

Qué significa quedar sin competencia internacional en 2026

El adiós a la Sudamericana implica un cambio importante en el calendario del club. Nacional ya no tendrá partidos internacionales y concentrará su energía en torneos locales. Esto puede representar una ventaja en términos de recuperación física y preparación para Liga BetPlay. Sin embargo, también implica perder exposición internacional.

La derrota ante Millonarios obliga al club a reaccionar rápidamente. El equipo deberá recuperar confianza y reenfocar sus objetivos. La Liga BetPlay se convierte ahora en la prioridad inmediata para el plantel y el cuerpo técnico. El reto será transformar el golpe de la eliminación en motivación para lo que resta de la temporada.

El mensaje final de Diego Arias tras la derrota verdolaga

Las palabras del entrenador reflejan el momento emocional que atraviesa el equipo. Reconoció la tristeza de la hinchada, la frustración del plantel y la magnitud del golpe deportivo.

Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta al análisis y a la reconstrucción del camino para lo que resta del año futbolístico de Atlético Nacional.