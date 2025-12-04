Esta noche el estadio Atanasio Girardot estará rebosante de público para una nueva edición del gran clásico paisa entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Las opciones de ambos para llegar a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor son mínimas: solo sirve ganar y luego esperar que Junior de Barranquilla, líder del cuadrangular, tropiece en casa frente al América de Cali. Cualquier otra combinación de resultados eliminará de inmediato a las dos escuadras antioqueñas.

Nacional vs Medellín: horario, canales de televisión y señales EN VIVO HOY

Partido: Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Atlético Nacional vs Independiente Medellín Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2025

Jueves 4 de diciembre de 2025 Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Evento: Cuadrangular A de la Liga BetPlay Dimayor – Jornada 5

Cuadrangular A de la Liga BetPlay Dimayor – Jornada 5 Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Wilmar Roldán Pérez

Wilmar Roldán Pérez Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Un clásico con presión máxima en el Atanasio

El clásico 342 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín llega con un título inevitable: vencer o morir. Ambos equipos necesitan los tres puntos para seguir vivos en el cuadrangular y, además, para pelear por un cupo a la Copa Libertadores 2026 vía reclasificación. El Tolima lidera ese acumulado con 92 puntos, seguido por el DIM con 89 y el Rey de Copas con 85, por lo que cada detalle de este duelo podría influir en el desenlace del año.

Los antecedentes recientes están llenos de paridad: en los cinco enfrentamientos por Liga de este 2025 hubo cuatro empates y una sola victoria contundente de Nacional (5-2 el 26 de octubre). En cuadrangulares, la tendencia favorece al Medellín, que acumula siete partidos sin perder ante su rival de patio en esta instancia.

El Verdolaga apelará a su fortaleza en casa

Aunque no dependen de sí mismos, los dirigidos por Diego Arias llegan con la tranquilidad de mantener un sólido rendimiento en casa durante los cuadrangulares: una victoria y un empate. La última vez que Nacional completó esta fase sin caer en el Atanasio terminó levantando el título (Finalización 2024).

Este jueves también se celebran los 35 años de la Asociación de Barras (Ubanal), una fecha simbólica que añade un ingrediente emocional al ambiente del clásico. Además, el árbitro antioqueño Wilmar Roldán regresa tras recuperarse de una lesión para dirigir un encuentro cargado de tensión.

Las novedades de Atlético Nacional con el regreso de Morelos

La principal novedad para el cuadro verde es la reaparición de Alfredo Morelos, ausente en Barranquilla por acumulación de tarjetas. “El grupo está muy bien físicamente y con la motivación y las ganas de ganar este partido que es fundamental para lo que se viene”, declaró el delantero. Aunque reconoció que el equipo ya no depende de sí mismo, pidió confianza a la afición y prometió entrega total.

La base del equipo sería la misma del Metropolitano, con Morelos como pieza clave. Diego Arias solo confirmará la alineación titular minutos antes del inicio del juego.

Ale Restrepo vuelve al banquillo de un DIM que busca levantarse

Del lado del DIM, la gran novedad es el regreso al banquillo de Alejandro Restrepo tras cumplir tres fechas de sanción. El entrenador prepara variantes especialmente en la zona de volanteo, donde más dificultades se evidenciaron en el duelo anterior ante América.

Restrepo fue contundente: hoy solo sirve ganar. “La respuesta inmediata es levantarse. Tenemos una gran oportunidad de seguir vivos y de buscar ese objetivo de ir a la Libertadores. Ese tiene que ser el chip”, declaró, subrayando la importancia del liderazgo interno y la urgencia del momento.

Ambos equipos llegan bajo presión máxima, con números, historia y orgullo en juego. El clásico paisa vuelve a escena con el destino de dos gigantes antioqueños pendiendo de un hilo.