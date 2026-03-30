El nombre de Alfredo Morelos vuelve a ser protagonista en el fútbol colombiano. El delantero de Atlético Nacional atraviesa uno de los momentos más destacados de su etapa en el club, respaldado por cifras goleadoras que confirman su peso ofensivo dentro del equipo.

El más reciente episodio de su gran presente se dio en la Liga BetPlay, en un partido disputado en condición de visitante frente a Deportivo Pasto. Allí, el atacante volvió a marcar en la victoria 1-2 del conjunto verdolaga, ampliando un registro goleador que en 2026 ya empieza a llamar la atención dentro del campeonato colombiano.

Alfredo Morelos y sus números goleadores en Atlético Nacional

Desde su llegada al club, Alfredo Morelos ha construido una estadística que lo posiciona como uno de los delanteros más influyentes del equipo en los últimos años. Con el gol anotado ante Deportivo Pasto, el atacante alcanzó los 104 partidos disputados con Atlético Nacional, una cifra que refleja continuidad y protagonismo dentro del plantel.

En ese recorrido ya suma 41 GOLES y 14 ASISTENCIAS, números que evidencian no solo su capacidad de definición sino también su participación directa en la generación ofensiva del equipo. La cifra goleadora adquiere aún más relevancia si se analiza su rendimiento en el presente año. En 2026, Morelos registra 9 goles en 13 partidos, todos ellos convertidos en la Liga BetPlay.

Se trata de un promedio ofensivo destacado que lo mantiene entre los futbolistas más determinantes del campeonato. Este rendimiento lo tiene ubicado en el segundo lugar entre los máximos goleadores del torneo, únicamente por detrás del delantero Andrey Estupiñán, quien lidera la tabla de anotadores.

El espectacular 2026 de Alfredo Morelos en la Liga BetPlay

El actual campeonato ha sido una vitrina perfecta para confirmar el gran momento del delantero. Los 9 goles que acumula en la temporada lo consolidan como una de las principales armas ofensivas del equipo verdolaga. Su presencia en el área, la capacidad para definir en diferentes situaciones y su fortaleza física lo han convertido en un delantero difícil de contener para las defensas rivales.

Además, el impacto de sus anotaciones se ha reflejado directamente en los resultados del equipo. Varias de sus intervenciones han sido determinantes en partidos cerrados, consolidando su rol como uno de los jugadores más influyentes dentro del esquema ofensivo de Atlético Nacional. El gol frente a Deportivo Pasto se suma a una campaña que ha tenido momentos destacados para el atacante, quien continúa ampliando su legado goleador en el club.

Los rivales a los que más goles les ha marcado Morelos con Atlético Nacional

Las cifras de Alfredo Morelos con Atlético Nacional también permiten observar cuáles han sido los rivales frente a los que ha tenido mayor eficacia goleadora. Hasta ahora, el delantero ha anotado 41 goles ante 21 equipos distintos, una lista que incluye 19 clubes del fútbol profesional colombiano y dos rivales internacionales. Así va el listado:

Santa Fe y América de Cali: 5 goles.

5 goles. Alianza FC: 4 goles.

4 goles. Boyacá Chicó: 3 goles.

3 goles. Envigado, Jaguares, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Fortaleza, Junior y Deportivo Pasto: 2 goles

2 goles Patriotas, Deportivo Pereira, Club Nacional (Uruguay), Águilas Doradas, Once Caldas, La Equidad, Cúcuta Deportivo, Sao Paulo (Brasil), Deportes Quindío e Internacional de Bogotá: un gol.

Este recorrido demuestra la regularidad goleadora del atacante, capaz de marcar en distintos contextos y frente a rivales variados tanto a nivel local como internacional.

Los equipos de Liga BetPlay que aún no han recibido goles de Morelos

A pesar de su amplio registro goleador en el fútbol colombiano, todavía existen algunos equipos de la Liga BetPlay a los que Alfredo Morelos no ha logrado marcarles. Dentro de esa lista aparecen cuatro clubes del campeonato colombiano que todavía representan un desafío pendiente en su carrera goleadora:

Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali

Llaneros

Millonarios

Estos equipos se mantienen como rivales frente a los que el delantero aún no ha logrado vencer, lo que convierte cada enfrentamiento en una oportunidad para ampliar su estadística. En especial, el caso de Millonarios genera expectativa por tratarse de uno de los clubes más representativos del país y un rival frecuente en los grandes partidos del calendario.

Alfredo Morelos, un delantero que sigue ampliando su historia en Nacional

Las cifras actuales confirman que Alfredo Morelos se mantiene como una pieza clave dentro del proyecto deportivo de Atlético Nacional. Sus 41 goles y 14 asistencias en más de cien partidos reflejan una etapa productiva en el club.

El rendimiento mostrado durante 2026 refuerza esa tendencia. Con nueve goles en 13 partidos y presencia constante en la tabla de goleadores del campeonato, el delantero continúa ampliando su impacto ofensivo. Cada nueva anotación se suma a una estadística que ya lo ubica entre los atacantes más determinantes del club en los últimos años y que sigue creciendo partido a partido en la Liga BetPlay.