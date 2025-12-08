El Pascual Guerrero de Cali será testigo esta tarde de una definición cargada de tensión: una nueva clasificación a la final para Atlético Nacional o el final anticipado de la Liga BetPlay para ambas escuadras. El Verdolaga llega con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el duelo simultáneo entre el DIM y Junior, mientras que América de Cali, aparentemente sin objetivos competitivos, buscará evitar que su rival histórico celebre una posible clasificación en su propia casa.

América vs Nacional: horario, plataformas Online y TV para VER HOY EN VIVO

Partido: América vs Atlético Nacional

América vs Atlético Nacional Fecha: Lunes festivo, 8 de diciembre de 2025

Lunes festivo, 8 de diciembre de 2025 Hora: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Pascual Guerrero de Cali Evento: Cuadrangular A de la Liga BetPlay – Jornada 6

Cuadrangular A de la – Jornada 6 Árbitro: Andrés Rojas Noguera

Andrés Rojas Noguera Televisión: Win Sports (Señal básica)

Win Sports (Señal básica) Streaming: Win Play

Nacional busca un milagro para seguir vivo

Atlético Nacional afronta la última fecha del cuadrangular con la obligación de sumar tres puntos y la esperanza de que el destino haga su parte. El Verdolaga visita a un América de Cali eliminado, pero siempre difícil, especialmente en un partido que puede definir al próximo finalista del semestre.

El equipo antioqueño llega con aire en el pecho tras vencer 2-1 al Deportivo Independiente Medellín, resultado que le permitió conservar chances matemáticas, aunque sin depender de sí mismo. La tarea no es sencilla: no ha ganado como visitante en el semestre y acumula cuatro partidos oficiales sin sumar de a tres en esa condición, recibiendo dos goles en tres de ellos.

El técnico Diego Arias tampoco puede contar con jugadores clave. Están fuera por sanción Matheus Uribe y Harlen Castillo, mientras que por lesión no estarán Andrés Sarmiento, Juan Zapata, Juan Arias y Joan Castro. La nómina llega disminuida en un momento decisivo.

América quiere cerrar con dignidad y arruinar la fiesta verde

Aunque América ya no pelea por la clasificación, sí puede convertirse en el verdugo del Verdolaga. Su campaña en los cuadrangulares quedó lejos de lo esperado: solo ganó uno de cinco compromisos y llega tras caer 2-1 contra Junior en Barranquilla en los minutos finales.

La fragilidad defensiva ha sido una constante, encajando goles en todos los partidos de esta fase. Sin embargo, el Escarlata conserva un punto fuerte: su contundencia como local. Los caleños suman diez partidos consecutivos sin perder en el Pascual Guerrero, un argumento sólido para intentar cerrar el semestre con autoridad y frente a uno de sus rivales más tradicionales.

Qué necesita Nacional para clasificar a la final

El panorama verdolaga es estrecho: solo avanza si gana en Cali y Junior pierde frente al Medellín. Pero no basta con eso. Nacional también necesita superar la diferencia de gol del Tiburón.

Si Junior cae por un gol, Nacional deberá ganar por dos tantos de diferencia para igualar o superar ese registro. Una combinación compleja, pero no imposible para un equipo que viene de ocho partidos consecutivos sin perder contra América, con cinco victorias y tres empates.

El mediocampista Jorman Campuzano, una de las figuras del semestre, reflejó el sentir del plantel: motivación, necesidad de victoria y un toque de fe. “No dependemos de nosotros, pero vamos a buscar la victoria para estar en la Libertadores, que también es uno de los objetivos”, dijo el volante. Luego agregó: “Después dejar todo en manos de Dios; la última vez que quedamos campeones se dieron las cosas así”.

América recupera piezas y hace ajustes

El plantel dirigido por David González Giraldo llega con su base disponible y sin presión competitiva. La nómina probable del cuadro escarlata sería:

Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Cristian Barrios, Jan Lucumí, Tilman Palacios y Yojan Garcés.

Entrenador: David González Giraldo

Nacional también hace variantes obligadas

Para suplir ausencias y enfrentar el desafío, el Verdolaga apostaría por esta nómina:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias