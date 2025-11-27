En el Pascual Guerrero se juega una final anticipada. América de Cali y el Independiente Medellín llegan a este duelo obligados a ganar si quieren seguir con vida en la Liga BetPlay. En un cuadrangular marcado por la presión, donde Atlético Nacional y Junior han tomado ventaja, los escarlatas están llamados a reaccionar ante su gente y aferrarse a una de sus últimas posibilidades de disputar el título.

América vs Independiente Medellín: horario, televisión y señales streaming para VER HOY

Partido: América vs Medellín

América vs Medellín Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Jueves 27 de noviembre de 2025 Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Evento: Cuadrangular A Liga BetPlay – Jornada 3

Cuadrangular A Liga BetPlay – Jornada 3 Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Pascual Guerrero de Cali Árbitro: Carlos Márquez Ortega

Carlos Márquez Ortega Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América de Cali busca levantarse en el cuadrangular

El único representante vallecaucano en la fase final de la Liga BetPlay 2025-II llega con la urgencia de sumar. El América de Cali, pese a no haber ganado en las primeras jornadas, mantiene viva la esperanza de clasificar gracias a un grupo muy parejo donde todo puede cambiar en una sola fecha. La hinchada se ilusiona con que el equipo pueda pelear la estrella de Navidad, y el duelo ante el DIM se convierte en un examen determinante.

La institución roja habilitó todas las tribunas del estadio y, buscando un lleno total, lanzó una promoción atractiva para su afición. El mensaje desde el club fue contundente: quieren un Pascual Guerrero vibrante y lleno de respaldo en un momento decisivo.

Con 1 punto en la tabla, el América está obligado a ganar para no despedirse temprano del torneo. Su rival, Medellín, también suma una sola unidad, por lo que el perdedor quedará prácticamente eliminado en este llamado “Grupo de la Muerte”.

América y sus bajas: una plantilla disminuida en un partido crucial

El panorama no es sencillo para los escarlatas. Cerca del 30% de la nómina no está disponible por lesiones, sanciones, decisiones técnicas o procesos legales. En un duelo tan exigente, estas ausencias condicionan el plan de partido y obligan al equipo a redoblar esfuerzos.

Jugadores no disponibles:

Andrés Tello – Lesionado

Luis Ramos – Lesionado

Dylan Borrero – Lesionado

Éder Álvarez Balanta – Lesionado

Jhon Murillo – Lesionado

Rafael Carrascal – Sancionado (Roja)

José Cavadía – Sancionado (Roja)

Rodrigo Holgado – Sancionado (FIFA – Caso Malasia)

Yerson Candelo – Decisión técnica

Daniel Bocanegra – Decisión técnica

La ausencia de figuras como Luis Ramos y Éder Álvarez Balanta ha pesado en la estructura del equipo. Ramos aporta desequilibrio y gol, mientras que Balanta ha sufrido múltiples inconvenientes físicos que le han impedido consolidarse. A esto se suma la compleja situación de Jhon Murillo, recientemente operado y completamente descartado para lo que resta del semestre.

El entrenador David González confirmó que Murillo tiene un proceso de recuperación largo y no estará disponible próximamente. Sobre Luis Ramos, indicó que avanza bien, pero no alcanzará a llegar para los próximos compromisos.

Con un panorama adverso, América deberá afrontar el duelo con lo que tiene: compromiso, empuje y la obligación de ganar. La hinchada espera que el equipo responda y demuestre por qué clasificó a los cuadrangulares, sabiendo que un triunfo lo mantendría con vida en el Grupo A de la Liga BetPlay.