El Deportivo Independiente Medellín tendrá este domingo uno de sus últimos llamados para buscar un lugar dentro de los ocho clasificados en la Liga BetPlay 2026-I. Cualquier resbalón esta tarde en Valledupar significará su eliminación y, por ende, un nuevo golpe en el ciclo de Alejandro Restrepo. Alianza FC, por su parte, intentará hacer respetar la cancha del Armando Maestre Pavajeau buscando alejarse de la incómoda zona del descenso.

Alianza FC vs Independiente Medellín: Dónde Ver HOY EN VIVO

Partido: Alianza Valledupar vs Deportivo Independiente Medellín

Alianza Valledupar vs Deportivo Independiente Medellín Fecha: Domingo 19 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026 Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Árbitro: Wilmar Montaño

Wilmar Montaño Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Armando Maestre Pavajeau Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 17)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 17) Televisión: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

DIM, sin margen y contra las cuerdas

El presente del Deportivo Independiente Medellín es complejo. Lejos de aquel equipo que brilló en el segundo semestre de 2025, hoy enfrenta el riesgo real de quedarse fuera de los cuadrangulares. La falta de contundencia y la alta cantidad de empates han condicionado su campaña.

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A esto se suma un inicio irregular en la Copa Libertadores, donde comparte grupo con rivales de peso. La reciente derrota ante Flamengo en Brasil dejó expuestas varias falencias, especialmente en la eficacia ofensiva, pese a generar múltiples opciones de gol.

Los empates, el gran lastre del semestre

Uno de los datos que explica la posición del DIM es la cantidad de igualdades. Ocho empates en lo que va del año reflejan un equipo que compite, pero que no logra cerrar los partidos a su favor.

En total, el conjunto paisa ha disputado 21 encuentros en 2026, con un balance donde los puntos se han escapado en momentos clave. Esa irregularidad lo obliga ahora a ganar todo lo que queda si quiere mantener viva la ilusión.

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Alianza, urgido pero con la casa como aliada

Del otro lado, Alianza FC también llega necesitado. La derrota reciente en Bogotá fue un golpe duro, especialmente por la forma en que se dio, tras haber estado en ventaja.

El equipo dirigido por Camilo Ayala apuesta por hacerse fuerte en casa y aprovechar el contexto de presión que vive su rival. La idea será sostener el orden y buscar lastimar en momentos puntuales.

La lectura del rival y la motivación local

Desde el entorno vallenato reconocen las fortalezas del DIM. Su capacidad física, la velocidad en transiciones y el peligro en pelota quieta son aspectos que obligan a extremar cuidados.

Sin embargo, también hay claridad en el objetivo. Voces como la de Carlos Esparragoza reflejan el sentir del plantel: cerrar el torneo de la mejor manera posible y aprovechar la localía para sumar tres puntos que alivien la tabla del descenso.

Lo que necesita el Medellín para seguir con vida

En la tabla, el DIM ocupa la zona baja y depende de una reacción inmediata. Aún tiene margen matemático para alcanzar una cifra competitiva, pero ya no puede permitirse errores.

El reto en Valledupar es claro: mejorar su rendimiento como visitante y transformar las opciones en goles. Solo así podrá sostener la esperanza de clasificación en una recta final que no admite fallos.

Un partido cargado de presión, donde el resultado definirá mucho más que tres puntos: marcará el rumbo inmediato de un proyecto que hoy camina sobre la cuerda floja.