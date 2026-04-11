El pequeño y coqueto estadio Cincuentenario de Medellín será el escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que no negocian su estilo: salir a buscar el resultado. Tanto Águilas Doradas como Junior se juegan puntos clave pensando en la clasificación. El conjunto barranquillero apostará por una rotación importante debido a su compromiso internacional de la próxima semana, aunque tendrá un respaldo especial en las tribunas, donde la presencia rojiblanca será mayoritaria.

Águilas vs Junior de Barranquilla: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Águilas Doradas vs Junior de Barranquilla

Águilas Doradas vs Junior de Barranquilla Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Sábado 11 de abril de 2026 Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Árbitro: José Bautista

José Bautista Estadio: Cincuentenario de Medellín

Cincuentenario de Medellín Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 16

Dimayor I 2026 – Jornada 16 Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

y Streaming: Win Play

Junior rota pensando en la Libertadores, pero no descuida la Liga

El equipo dirigido por Alfredo Arias afronta este compromiso con un doble objetivo: seguir sumando en la Liga BetPlay y administrar cargas de cara al duelo por Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Luego del valioso empate 1-1 ante Palmeiras en Cartagena, el conjunto rojiblanco regresa al torneo local con la misión de acercarse aún más a la clasificación.

La cercanía entre ambos compromisos llevó al cuerpo técnico a tomar una decisión clara: refrescar completamente la nómina. Se esperan hasta 10 modificaciones en la alineación titular, buscando mantener la intensidad sin comprometer el estado físico de sus principales figuras.

Novedades en la convocatoria del equipo barranquillero

Junior contará con casi todo su plantel disponible para este partido. La única baja confirmada sigue siendo Cristian Barrios, quien no logró recuperarse de su lesión y no hizo parte del grupo de viajeros. Sin embargo, su presencia no está descartada para el duelo internacional de la próxima semana.

A los futbolistas que estuvieron en el compromiso ante Palmeiras se sumó Jhon Navia, ampliando las alternativas en defensa. En esta ocasión, el técnico decidió no incluir jugadores sub-20 en la convocatoria, por lo que de los 24 disponibles, solo 18 estarán en planilla para el partido.

La formación ya confirmada de Junior es:

Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jean Pestaña, Jhon Navia; Guillermo Celis, Fabián Ángel; Joel Canchimbo, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Carlos Bacca.

Águilas Doradas, hermetismo total antes de un duelo clave

Por el lado del conjunto antioqueño, el manejo previo ha sido completamente reservado. El cuerpo técnico optó por concentrar al equipo fuera de la ciudad, evitando filtraciones sobre la estrategia o la alineación.

Lo que sí es claro es que Águilas Doradas asume este compromiso como una oportunidad para dar un golpe en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación. Su propuesta apunta a competir con intensidad y aprovechar cualquier desgaste del rival.

Un partido que puede marcar el rumbo de ambos

El choque en el Cincuentenario enfrenta dos realidades que coinciden en la necesidad de sumar. Junior busca consolidarse en la parte alta, mientras que Águilas quiere meterse de lleno en la pelea por los ocho.

Con el calendario avanzando y el margen de error reduciéndose, cada punto adquiere un valor determinante en la Liga BetPlay. Todo está servido para un partido dinámico, con dos equipos que no especulan y que saldrán decididos a imponer condiciones desde el primer minuto.