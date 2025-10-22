Luis Díaz sigue haciendo historia en Europa y esta vez lo hizo en la Champions League. El extremo colombiano marcó el tercer gol del Bayern Múnich en la goleada sobre el Club Brujas (4-0) por la Fecha 3 de la fase de liga. Fue un tanto que no solo ayudó a sellar la victoria en casa, sino que le permitió alcanzar tres hitos importantes en su carrera.

El tanto llega en un momento clave de la temporada 2025-26, en la que el Bayern mantiene su campaña perfecta y en la que Luis Díaz se consolida como uno de los fichajes más acertados del mercado. Esta anotación ante el conjunto belga representa mucho más que una celebración individual: es historia pura para el fútbol colombiano.

Luis Díaz y su estreno goleador en la Champions con Bayern Múnich

Después de estrenarse en la Bundesliga, en la Supercopa de Alemania y en la Copa de Alemania con titularidades, asistencias y goles, a Luis Díaz le faltaba una casilla por llenar en su nueva aventura con el club bávaro: la Champions League.

Y lo hizo de la mejor manera, en el Allianz Arena, con un gol en que el guajiro definió con frialdad para ampliar la goleada sobre Brujas que a final de cuentas fue 4-0. Fue su primer tanto en la competencia continental vistiendo los colores del Bayern Múnich y se convirtió en el tercer torneo diferente en el que ya ha marcado con el club alemán.

Los datazos que deja el gol de Luis Díaz a Brujas en la Champions League

1- Es el tercer certamen en el que anota con la camiseta del Bayern

El único torneo en el que aún no ha celebrado es la Copa de Alemania, donde también ha sido titular, pero sin marcar. Hasta el momento, Luis Díaz con Bayern Múnich acumula:

6 goles en Bundesliga

1 gol en Supercopa de Alemania

1 gol en Champions League

4 asistencias.

2- Lucho Díaz igualó a Falcao como segundo goleador colombiano en Champions

Con el gol frente al Brujas, Luis Díaz alcanzó un total de 12 goles en la Champions League, una cifra que lo coloca como el segundo máximo goleador colombiano en la historia del torneo, igualando a Radamel Falcao García.

Ambos se ubican ahora en el segundo puesto del ranking histórico de goleadores cafeteros en esta competencia, solo superados por Jackson Martínez, quien tiene 13 tantos en su cuenta.

Ranking de goleadores colombianos en Champions League:

Jackson Martínez – 13 goles LUIS DÍAZ – 12 GOLES Radamel Falcao – 12 goles Duván Zapata – 8 goles James Rodríguez – 5 goles Luis Fernando Muriel – 5 goles Felipe Pardo – 5 goles.

Todavía con partidos por disputar en esta fase de la Champions League, Díaz tiene grandes posibilidades de superar ese registro y convertirse en el máximo artillero colombiano en la historia del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

3- Luis Díaz hizo goles en Champions con tres clubes distintos: FC Porto, Liverpool y Bayern

Otro dato que enmarca la importancia de este gol para Luis Díaz es el hecho de que ya ha marcado en la Champions con tres equipos diferentes:

FC Porto: 5 goles

5 goles Liverpool: 6 goles

6 goles Bayern Múnich: 1 gol

Este tipo de registro no es común entre los futbolistas colombianos. Díaz no solo se ha consolidado como un jugador de élite en las ligas top, sino también como uno que responde en el escenario más grande de clubes del mundo.

El guajiro debutó en Champions con Porto en la temporada 2019-20. Desde entonces, ha anotado en fases de grupos, octavos de final y semifinales, incluyendo goles importantes con Liverpool en 2022, cuando llegaron hasta la final del certamen.

Un impacto inmediato con Bayern y números de estrella

Luis Díaz sigue ratificando por qué el Bayern Múnich pagó 75 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en el refuerzo más costoso de la Bundesliga para la temporada 2025-26. Su impacto ha sido inmediato tanto en resultados como en rendimiento individual.

Tras su gol ante Brujas, su estadística en la temporada con el club alemán es la siguiente:

Partidos jugados: 12

12 Goles: 8

8 Asistencias: 4

4 Minutos disputados: 1004

1004 Títulos ganados: 1 (Supercopa de Alemania)

1 (Supercopa de Alemania) Competencias con gol: 3 de 4

Luis Díaz ha participado directamente en 11 goles en apenas nueve partidos, promediando más de una intervención de gol por encuentro. Esto lo ubica como una de las figuras ofensivas más destacadas del Bayern y de toda la Bundesliga en el arranque de la temporada.

La Champions, el escenario en la que Lucho Díaz puede hacer historia

El camino del Bayern en la Champions recién comienza, y con el nivel que está mostrando Luis Díaz, todo indica que seguirá siendo protagonista. Su asociación con Harry Kane, Musiala y Olise ha rendido frutos desde el inicio, y su velocidad, desequilibrio y definición están marcando la diferencia en cada partido.

Después de cumplir con el reto pendiente de marcar en Champions con su nuevo club, ahora el objetivo del colombiano es claro: convertirse en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo y llevar al Bayern lo más lejos posible en la competencia. Luis Díaz, partido a partido, sigue escribiendo su nombre en letras doradas en la historia del fútbol colombiano y europeo.