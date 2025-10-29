La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich fue una apuesta ambiciosa del gigante alemán para potenciar su frente ofensivo. Apenas iniciada la temporada 2025-26, el colombiano no solo ha respondido con rendimiento, sino que ha marcado diferencia en cada competencia que ha disputado. Su último gol ante el FC Köln lo pone en un lugar especial en la historia reciente del club.

Con ese tanto en la clasificación a cuartos de final de la Copa, Lucho ha marcado en todas las competiciones que ha jugado con el Bayern en su primera campaña: Bundesliga, Supercopa de Alemania, Copa de Alemania y Champions League. Ya no hay casilla sin tachar en su lista personal.

Gol a FC Köln: la nueva anotación de Luis Díaz con el Bayern

Este miércoles, el Bayern Múnich visitó al FC Köln en juego de octavos de final de la Copa de Alemania. El equipo de Vincent Kompany se impuso 4-1, en otra exhibición colectiva de su poderío ofensivo. Luis Díaz, que fue titular una vez más, anotó uno de los goles y cumplió con el último pendiente que tenía: marcar en esta competencia.

Con esta anotación, el guajiro cierra una racha personal: ya le ha marcado a rivales en todas las competiciones que ha disputado con el club bávaro. Lo celebró con alegría, sabiendo lo que significaba.

Estadísticas de Luis Díaz en su primera temporada con Bayern

Los números no mienten. La adaptación de Luis Díaz al fútbol alemán ha sido sobresaliente. Hasta la fecha, el atacante colombiano ha disputado 14 partidos oficiales con el Bayern Múnich y ha tenido participación directa en más de una decena de goles.

Detalle de sus estadísticas 2025-26:

Partidos jugados: 14

14 Goles anotados: 9

9 Asistencias: 4

4 Minutos disputados: más de 1150.

más de 1150. Porcentaje de titularidad: 100%

100% Títulos ganados: Supercopa de Alemania

Con esos números, Díaz se perfila como uno de los fichajes más rentables del club en la temporada, y una figura fundamental en el funcionamiento del equipo de Kompany.

Participación goleadora en cada torneo del Bayern

Uno de los logros más destacados de Luis Díaz es su capacidad para marcar sin importar la competencia. En su primera temporada con el Bayern, ya ha demostrado ser determinante tanto en partidos locales como internacionales.

Así se reparten sus goles hasta la fecha:

Bundesliga: 6 goles en 8 partidos

6 goles en 8 partidos Supercopa de Alemania: 1 gol en 1 partido

1 gol en 1 partido Champions League: 1 gol en 3 partidos

1 gol en 3 partidos Copa de Alemania: 1 gol en 2 partidos

No hay competencia en la que no haya respondido. Su impacto inmediato fue clave para que Bayern mantuviera su inicio perfecto de temporada.

Bayern Múnich ganó todos sus partidos con Luis Díaz titular

Más allá de los goles, otro dato que refleja la influencia de Lucho en el equipo es el siguiente: ha sido titular en los 14 partidos oficiales de la temporada… y el Bayern Múnich ganó todos. Con una racha tan sólida, la presencia de Luis Díaz parece haberse convertido en un amuleto de victorias para el conjunto bávaro.

Un fichaje que justifica cada euro invertido

El Bayern Múnich pagó 75 millones de euros por Luis Díaz, cifra que lo convirtió en el fichaje más caro de toda la Bundesliga para la temporada 2025-26. Aunque existieron interrogantes sobre el riesgo de la operación, los resultados hablan por sí solos.

El colombiano ya ha sido clave en momentos importantes, ha generado juego, ha marcado, ha asistido y ha demostrado una actitud de compromiso total con el proyecto. Su conexión con los hinchas crece partido a partido, y su relación con figuras del vestuario, como Joshua Kimmich, fortalecen su proceso de adaptación.

Lo que viene para Luis Díaz y el Bayern

El calendario del Bayern Múnich no da tregua. Con Champions League, Bundesliga y Copa de Alemania en marcha, se vienen nuevos retos para el colombiano. Si mantiene este nivel, no solo será titular indiscutido, sino candidato a cerrar la temporada como uno de los mejores fichajes del fútbol europeo. Luis Díaz ya marcó en todas las competencias. Ahora va por más.