Desde su llegada al fútbol alemán, Luis Díaz no ha dejado espacio para las dudas. El extremo colombiano necesitó apenas unos partidos para demostrar por qué el Bayern Múnich decidió hacer una de las inversiones más importantes de su historia para ficharlo. En su primera experiencia en la Bundesliga, Lucho ha sido sinónimo de goles, asistencias, títulos y récords.

Ya sea en el torneo local, en la Champions League, en la Copa de Alemania o en la Supercopa, el guajiro ha respondido con actuaciones de alto nivel. Y lo mejor de todo: no es solo una sensación. Los números que ha registrado en sus primeros partidos con el Bayern son contundentes y están a la altura de los mejores inicios de cualquier jugador en el fútbol europeo.

Números de Luis Díaz en su primera temporada con el Bayern Múnich

En apenas 16 partidos oficiales, Luis Díaz ya acumula:

11 goles

5 asistencias

1 título (Supercopa de Alemania)

Presencia en las cuatro competiciones del club

Participación en 15 de las 16 victorias consecutivas del Bayern Múnich

Estos datos no solo confirman su adaptación inmediata, sino que lo consolidan como uno de los referentes del equipo en este inicio de temporada. Su capacidad para marcar y asistir, sin importar el torneo o el rival, ha elevado su perfil dentro del plantel dirigido por Vincent Kompany.

Goles de Luis Díaz en todas las competiciones con el Bayern

Luis Díaz ha dejado su huella en cada uno de los campeonatos en los que el Bayern ha competido esta temporada. Así están repartidos sus 11 goles:

Bundesliga : 6 goles en 9 partidos.

: 6 goles en 9 partidos. Champions League : 3 goles en 4 partidos (incluye el doblete al PSG).

: 3 goles en 4 partidos (incluye el doblete al PSG). Copa de Alemania (DFB-Pokal) : 1 gol en 2 partidos

: 1 gol en 2 partidos Supercopa de Alemania: 1 gol en 1 partido.

Esa versatilidad ofensiva lo ha convertido en una pieza clave sin importar el contexto. Ya sea como asistente de Harry Kane o como goleador, Díaz siempre ha aportado.

Asistencias y conexiones ofensivas en el Bayern

Además de su capacidad para definir, Lucho ha mostrado una visión de juego sobresaliente. En este arranque de temporada también registra 5 asistencias, muchas de ellas decisivas en partidos importantes. La conexión con Harry Kane y Michael Olise ha sido fundamental para la producción ofensiva del Bayern, un tridente que ya es considerado uno de los más efectivos del mundo.

Inicio de temporada RÉCORD PARA BAYERN MÚNICH: 16 victorias consecutivas

El Bayern Múnich ha ganado todos los partidos oficiales desde que comenzó la temporada 2025-26:

Supercopa de Alemania : victoria 2-1 sobre Stuttgart

: victoria 2-1 sobre Stuttgart Bundesliga (9 partidos) : victorias ante RB Leipzig, FC Augsburg, Hamburger, Hoffenheim, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach y Bayer Leverkusen.

: victorias ante RB Leipzig, FC Augsburg, Hamburger, Hoffenheim, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach y Bayer Leverkusen. Champions League (4 partidos) : Chelsea, Pafos FC, Brujas y PSG.

: Chelsea, Pafos FC, Brujas y PSG. Copa de Alemania (2 partidos): victorias sobre Wehen Wiesbaden y FC Köln.

Luis Díaz fue titular en 15 de esos 16 partidos y ha disputado más de 1400 minutos en total, siendo uno de los jugadores con más participación en el plantel.

Récords que respaldan la brutal temporada de Luis Díaz con el Bayern

Lo de Luis Díaz no es casualidad. En cuestión de semanas, ha:

Anotado en todas las competiciones que ha disputado

que ha disputado Superado los 10 goles oficiales en solo 16 partidos

Registrado su mejor arranque goleador en una temporada

Llegó a 14 goles en Champions League , siendo el colombiano con más anotaciones en la historia del torneo

, siendo el Participado directamente en 16 goles (11 + 5)

El presente arrollador de Luis Díaz en el fútbol europeo

Lo que está viviendo Luis Díaz con el Bayern Múnich no es común. Es el resultado de un momento de plenitud en su carrera, una confianza absoluta en su fútbol y un sistema que lo potencia. Con Kompany como técnico, el colombiano está explotando todo su talento y llevando al equipo bávaro a un rendimiento que impresiona al continente.

No solo se ha consolidado como titular en uno de los mejores clubes del mundo, sino que sus cifras lo sitúan entre los mejores atacantes de Europa en este arranque de temporada. Y lo mejor de todo: apenas comienza noviembre. Los números de Lucho no solo ilusionan a los hinchas del Bayern, también elevan las expectativas de la Selección Colombia para las próximas competencias internacionales.