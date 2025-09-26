Luis Díaz disfruta de un excelente inicio en su etapa con el Bayern Múnich. Desde su llegada, el equipo bávaro ha ganado todos los partidos oficiales de la temporada 2025-26. Ya van 8 presentaciones entre Bundesliga, Supercopa, Copa de Alemania y Champions League, y en todas ellas el colombiano ha sido titular.

La racha de triunfos del Bayern coincide con un inicio arrollador del guajiro en el fútbol alemán. Díaz ya acumula 4 goles y 3 asistencias, pero en la más reciente jornada ante el Werder Bremen, una jugada generó confusión: parecía su quinto gol del curso, pero finalmente no le fue otorgado. ¿Por qué? Aquí te contamos todo sobre este momento y su espectacular arranque con el club bávaro.

Bayern Múnich, imparable con Luis Díaz como titular

La llegada de Luis Díaz coincidió con un comienzo perfecto de temporada para el club más grande de Alemania. Estos han sido los resultados hasta ahora:

Supercopa de Alemania:

Bayern Múnich 2-1 Stuttgart

Bundesliga:

Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

FC Augsburg 2-3 Bayern Múnich

Bayern Múnich 5-0 Hamburger SV

Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich

Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen

Copa de Alemania:

Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Múnich

Champions League:

Bayern Múnich 3-1 Chelsea

Ocho partidos. Ocho victorias. Y en todos, Luis Díaz fue inicialista, mostrando no solo regularidad, sino protagonismo en la ofensiva. El club suma ya un título oficial y un paso firme en cada una de las competencias que disputa.

El rendimiento de Luis Díaz en el Bayern

El colombiano no ha tardado en justificar su millonario fichaje. Hasta la Fecha 5 de la Bundesliga y con partidos en otras competencias, el balance individual de Luis Díaz es de altísimo nivel:

Minutos jugados: 700

700 Partidos como titular: 8

8 Goles anotados: 4

4 Asistencias: 3

3 Títulos: 1 (Supercopa de Alemania)

Goles y asistencias de Luis Díaz en Bayern Múnich

Goles (4): Stuttgart (Supercopa), RB Leipzig (Bundesliga), FC Augsburg (Bundesliga) y Hamburgo (Bundesliga).

Asistencias (3): dos ante RB Leipzig (goles de Harry Kane) y una ante Werder Bremen (gol de Harry Kane).

El gol ante Werder Bremen que no fue para Luis Díaz

En el partido más reciente ante el Werder Bremen, correspondiente a la Fecha 5 de la Bundesliga, el Bayern Múnich se impuso con claridad 4-0. El primer gol del partido generó dudas sobre su autoría, pues en la jugada se vio a Luis Díaz cerca del remate final que terminó en la red.

Inicialmente, medios e hinchas pensaron que era otro gol para el colombiano. Sin embargo, los reportes oficiales del club y de la Bundesliga registraron el tanto como anotado por Jonathan Tah, el defensor central.

La explicación es técnica: aunque hubo un ligero roce del balón con Luis Díaz antes de entrar, no fue lo suficientemente determinante como para modificar su trayectoria. Así lo evaluaron los jueces y el comité encargado de validar los goles. En este caso, se determinó que el tanto debía adjudicarse al zaguero alemán.

El aporte de Luis Díaz va más allá del gol

Aunque no se le contabilizó el gol en ese partido, Díaz volvió a ser importante durante los 90 minutos. Intervino en varias jugadas clave, fue profundo por la banda izquierda y asistió en el tercer tanto del Bayern, que firmó un nuevo triunfo en casa con un ataque demoledor.

La consistencia del colombiano en este arranque de temporada ha sido destacada por la prensa alemana y por su entrenador, Vincent Kompany. Díaz no solo ha sido desequilibrante en el uno contra uno, sino que también ha demostrado gran compromiso táctico y ha mejorado su juego sin balón.

Luis Díaz y el mejor inicio posible en el fútbol de Alemania

Los números no mienten. Bayern ha ganado todo desde que Luis Díaz está en el equipo. Y lo ha hecho con fútbol de alto nivel y una delantera imparable. El colombiano, que llegó en medio de grandes expectativas, está cumpliendo con creces.

Fueron 4 goles en sus primeros 5 partidos y aunque no sumó en el más reciente, su huella en el campo fue evidente. Ya ha conquistado su primer título en Alemania y sigue creciendo como figura de talla mundial en una de las ligas más competitivas del planeta.

Un lugar asegurado en el once de Kompany

Vincent Kompany ha sido claro: confía en Luis Díaz y lo considera pieza clave en su idea ofensiva. La titularidad del colombiano nunca ha estado en discusión y su impacto en resultados y rendimiento colectivo lo convierte en uno de los jugadores más valiosos del plantel.

Además de ser titular en todos los partidos, Díaz ha sido de los futbolistas con mayor participación ofensiva del equipo, interviniendo directamente en 7 de los 30 goles que lleva el Bayern en esta campaña.

La temporada perfecta del Bayern Múnich tiene sello colombiano. Luis Díaz llegó, se adaptó de inmediato y ya brilla en el escenario europeo con actuaciones que reafirman por qué es uno de los mejores futbolistas del continente. Y esto apenas comienza.