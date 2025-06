El nombre de Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar, tanto por los rumores que lo rodean en la Selección Colombia como por su futuro en el fútbol internacional. Mientras afronta distintas polémicas a nivel de selecciones, el atacante antioqueño vuelve a estar en el radar de varios clubes de Europa, encabezados por un histórico de la Serie A.

SSC Nápoli va por Jhon Durán y ya habría enviado una oferta

De acuerdo al periodista turco especializado en fichajes, Yagiz Sabuncuoglu, el SSC Nápoli de Italia ha reactivado su interés por Jhon Durán y ya habría realizado una primera oferta formal por sus servicios. El delantero colombiano, actualmente en las filas de Al Nassr de Arabia Saudita, estaría buscando su salida durante este mercado de fichajes, preferiblemente a través de un préstamo.

El vigente campeón de la Serie A ya había sido vinculado con Durán en anteriores mercados, pero ahora el escenario parece más abierto que nunca, en gran parte por el deseo del propio jugador de abandonar la Saudí Pro League por motivos personales. Aunque Sabuncuoglu asegura que existe una oferta oficial, desde medios italianos niegan que por ahora haya negociaciones avanzadas.

Antonio Conte lo quiere como alternativa ofensiva en Nápoli

El nactual entrenador del Nápoli, Antonio Conte, ha solicitado refuerzos para su frente de ataque. Aunque Romelu Lukaku es su principal referencia ofensiva, el club carece de un recambio natural para ese puesto. El argentino Giovanni Simeone no entra en los planes del técnico para la temporada 2025-2026, y es ahí donde el nombre de Jhon Durán aparece como opción.

Mientras tanto, otros clubes como el Fenerbahce de Turquía también han mostrado interés por el delantero colombiano, lo que amplía el abanico de posibilidades de cara al próximo mercado.

La influencia de Cristiano Ronaldo en la salida de Jhon Durán

A la situación se suma un nuevo elemento: la influencia de Cristiano Ronaldo en el futuro inmediato de Durán dentro del Al Nassr. Según reveló el medio árabe Al-Yaum, el astro portugués no desearía continuar compartiendo equipo con el colombiano.

“Cristiano Ronaldo no quiere que Jhon Durán se quede en el Al Nassr, no lo prefiere en el club, por lo que la directiva decidió ceder al colombiano”, señaló el diario, citando información del propio Yagiz Sabuncuoglu. Aunque ambos futbolistas mostraban buena relación dentro del vestuario, el motivo detrás de esta postura no ha sido esclarecido, generando aún más interrogantes sobre lo que ocurre puertas adentro en el equipo saudí.

Al Nassr acelera su reestructuración y muchos referentes se van

El caso de Jhon Durán no es el único en el Al Nassr. La institución saudí atraviesa un proceso de reestructuración profunda en el que varios nombres importantes ya confirmaron su salida. El atacante Sadio Mané selló su partida, mientras que el técnico italiano Stefano Pioli dejó el cargo y ahora dirigirá a La Fiorentina.

A la lista de posibles salidas se suman figuras como el defensor hispano-francés Aymeric Laporte, el mediocampista croata Marcelo Brozovic, el brasileño Wesley y hasta el propio director ejecutivo Raed Ismail. El futuro de Jhon Durán es, por ahora, otro de los focos de atención en este agitado mercado.

Los problemas personales en Arabia Saudita complican su permanencia

Jhon Durán dejó al Aston Villa a comienzos de este año para firmar un contrato millonario con el Al Nassr, decisión que generó críticas debido a que se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera en la Premier League. Sin embargo, su adaptación en Arabia Saudita no ha sido sencilla.

Recientemente, en medio de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Durán fue desconvocado de la Selección Colombia antes del partido contra Argentina en Buenos Aires. Aunque oficialmente se argumentó que el jugador sufría de una lesión lumbar, en Colombia circularon versiones de un supuesto altercado físico entre él y el seleccionador Néstor Lorenzo en el camerino durante el entretiempo del partido ante Perú. Tanto el entrenador como el jugador negaron los hechos, pero el rumor alimentó aún más la incertidumbre alrededor del atacante.