La historia de Jeison Medina es de esas que tienen raíces profundas y sueños que no se apagan. Nació en Medellín hace 30 años, en una familia en la que el verdolaga siempre fue una forma de vida. Desde niño tuvo claro que quería ser futbolista y que su sueño era defender los colores de Atlético Nacional. No solo fue hincha desde la tribuna: jugó cinco años en las divisiones menores del club.

Hoy, después de una larga travesía profesional, Jeison vive su momento de mayor exposición en el fútbol internacional. Lo hace como delantero de LDU Quito, club con el que está disputando las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Su historia tiene la fuerza de un anhelo que nunca dejó de latir.

Jeison Medina y su vínculo con Atlético Nacional

Mucho antes de ser noticia en Ecuador, Jeison Medina era simplemente un niño más con sueños gigantes. Entró a la cantera verdolaga siendo adolescente. Entrenó, compitió y se formó en la estructura de uno de los clubes más importantes de Colombia, aunque nunca alcanzó a debutar profesionalmente en el Atanasio Girardot.

«Mi familia es hincha de Nacional, jugué allí cinco años y siempre he tenido ese sueño de poder jugar en el equipo. No es un secreto para nadie», recordó en diálogo con Caracol Radio recientemente. Esa conexión no se ha roto con el paso de los años ni con su éxito fuera del país. A donde vaya, Medina carga con esa identidad verdolaga que lo marcó desde niño.

Presente en Libertadores: LDU Quito y el gran reto continental

En la actualidad, Jeison Medina es delantero de LDU Quito y disputa su primera semifinal de Copa Libertadores. El club ecuatoriano dio un paso importante al vencer por 3-0 a Palmeiras en el juego de ida, con Medina como titular y protagonista en ataque.

En esta edición del torneo, el atacante ha jugado 11 partidos y marcado un gol, pero más allá de las cifras, lo que destaca es su regularidad y su papel clave en el sistema ofensivo del equipo. En toda la temporada 2025, el atacante suma 6 goles oficiales y atraviesa un momento que él mismo califica como uno de los mejores de su carrera.

El fichaje que no se concretó con Atlético Nacional

La historia entre Medina y Atlético Nacional ha tenido capítulos cercanos. En 2024, su nombre sonó con fuerza para reforzar al equipo. El propio delantero reconoció que existió un contacto real con la dirigencia.

“La última vez fue cuando firmé con Independiente del Valle. Estaba el profe Repetto y tuve la posibilidad, pero Independiente me mostró un mejor proyecto en su momento y tomé la decisión de ir allá”, explicó.

Ese fichaje no se dio, y aunque desde entonces ha estado enfocado en su carrera en Ecuador, su deseo de vestir la camiseta verdolaga no ha cambiado.

El sueño que lo acompaña desde niño: Jeison Medina quiere jugar en Atlético Nacional

A Jeison Medina le hablan de Atlético Nacional y automáticamente sonríe. No necesita discursos ensayados. Para él, es un sentimiento que lleva tatuado desde niño. Su sueño de vestir la camiseta verde en un partido oficial sigue intacto.

“No es secreto para nadie. Nací en Medellín, mi familia es hincha, jugué en Nacional cinco años y siempre he tenido ese sueño”, reiteró. Y mientras lo dice, juega una semifinal continental con la misma ilusión que aquel niño que entrenaba en las canchas del club que ama y soñaba con debutar en el Atanasio.

Una carrera forjada con esfuerzo y goles

El camino de Jeison Medina no fue sencillo. Tras salir de Atlético Nacional, buscó oportunidades en otros clubes colombianos y luego dio el salto internacional. Debutó profesionalmente jugando en Segunda División con Leones. Luego estuvo en España con Real Zaragoza. En Colombia con América de Cali y Deportivo Pasto. En Catar con Al Shamal y en Grecia con PAS Lamia. Finalmente, se asentó en el fútbol ecuatoriano haciendo goles con SD Aucas, Independiente del Valle y ahora LDU Quito.

Hoy, con 30 años, combina experiencia y madurez. Su estilo de juego potente, veloz y con capacidad goleadora, lo ha convertido en uno de los atacantes colombianos más regulares en el continente. Y aunque su nombre ya suena en otros mercados, Medellín siempre aparece como un destino deseado.

Mercado de fichajes: una posibilidad abierta

Con la ventana de transferencias de 2026 en el horizonte, la opción de ver a Jeison Medina en Atlético Nacional vuelve a despertar ilusión en los hinchas. Su contrato con LDU Quito va hasta junio de 2028 y ahí radica el gran obstáculo para hacerlo realidad en el corto plazo. Eso sí, su perfil encaja con lo que el club busca: jerarquía, experiencia internacional y una conexión emocional fuerte con la institución. La decisión, como siempre, dependerá del mercado.

Jeison Medina, un hincha que sueña con regresar a la casa verdolaga

Jeison Medina es, ante todo, un hincha de Atlético Nacional. Hoy juega una semifinal de Libertadores con LDU Quito, pero su corazón sigue verde. Verdolaga. La historia que empezó en las divisiones menores aún no está terminada.

El fútbol suele tener finales inesperados, y Medina lo sabe. Por ahora, pelea por llegar a la final del torneo más importante del continente. Pero si el mercado le abre las puertas, el próximo capítulo podría escribirse en Medellín, donde todo comenzó.