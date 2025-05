El árbitro polaco Szymon Marciniak ha sido designado por la UEFA para dirigir el crucial partido de vuelta entre Inter de Milán y Barcelona en la semifinal de la Champions League 2024-25. La elección no ha pasado desapercibida, pues el colegiado europeo fue protagonista de una de las polémicas más recordadas del actual certamen: el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid en los octavos de final.

En esa ocasión, su actuación fue duramente criticada por anular el segundo penalti de los ‘colchoneros’ tras detectar un doble toque de Julián Álvarez en la tanda. Aunque se llegó a especular con una posible exclusión del resto del torneo, Marciniak reaparece con una designación de alto voltaje en uno de los partidos más esperados del año.

Un árbitro de experiencia y decisiones controversiales en la Champions League

Szymon Marciniak no es un nombre ajeno al fútbol europeo de élite. Con más de una década arbitrando en la UEFA Champions League, ha estado presente en fases finales, partidos de selecciones y finales de torneos internacionales. Es considerado uno de los árbitros más respetados del continente, pero también uno que no teme tomar decisiones firmes, incluso si estas generan controversia.

El punto álgido en esta edición de la Champions se dio durante el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. En la definición por penaltis, tras un empate en los 180 minutos, Julián Álvarez ejecutó su cobro que terminó en gol, pero la jugada fue anulada por Marciniak, quien detectó un doble toque. La acción fue interpretada como una infracción técnica que invalidó el gol y encendió las críticas por parte de la afición rojiblanca y de varios medios deportivos. Muchos dieron por hecho que, tras esa polémica, el juez polaco quedaba fuera de lo que restaba del torneo.

Sin embargo, UEFA ha optado por confiar nuevamente en su criterio al darle la responsabilidad del decisivo partido en San Siro, en el que el Barcelona deberá buscar la victoria tras el empate 3-3 en la ida para clasificar a la gran final.

Marciniak y su historial con el FC Barcelona

El partido entre Inter y Barcelona no será la primera vez que Marciniak esté al frente de un duelo entre ambos. De hecho, dos de los cinco partidos que ha dirigido al conjunto culé en Champions han sido precisamente ante el Inter de Milán.

El primero fue el 6 de noviembre de 2018, en San Siro, por la fase de grupos. Aquel encuentro finalizó con empate 1-1, con goles de Malcom para el Barcelona y Mauro Icardi para el Inter. El segundo se dio el 12 de octubre de 2022, en el Camp Nou, también por fase de grupos, y fue un electrizante 3-3 que dejó a los culés en aprietos para avanzar de ronda.

En total, el balance del Barcelona bajo la conducción de Marciniak es el siguiente: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Si bien no hay decisiones excesivamente polémicas registradas en esos juegos, sí se trata de partidos con alta tensión y contextos complejos, lo que refuerza la narrativa de que la UEFA confía en su experiencia para manejar choques de gran magnitud.

La responsabilidad del árbitro en un duelo decisivo

La designación de Marciniak para el Inter vs Barcelona no solo genera atención por su historial, sino también por la carga emocional y futbolística del partido que se le encomienda. Con el empate 3-3 en la ida, la vuelta en San Siro será a todo o nada. El equipo de Hansi Flick necesita ganar para clasificarse a la final de la Champions, ya que el formato actual no contempla la regla del gol visitante.

Ambos equipos han demostrado un poder ofensivo importante, por lo que el manejo del ritmo del partido, el control disciplinario y la interpretación de jugadas clave serán fundamentales. Marciniak estará bajo la lupa desde el primer minuto, con la presión adicional de evitar que el encuentro se vea condicionado por decisiones arbitrales discutidas.

Un árbitro que también fue mundialista

Cabe recordar que Szymon Marciniak fue el árbitro principal de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Su labor en aquel partido fue ampliamente reconocida y lo consolidó como uno de los mejores del mundo en su rol. Esa experiencia internacional, sumada a su perfil calmado pero riguroso, es parte de lo que explica su designación para este encuentro de alto perfil.

No obstante, la cercanía de su más reciente episodio polémico en Champions hace que este duelo sea también una oportunidad para reivindicarse. Una actuación sin sobresaltos podría reforzar su prestigio de cara a futuras competiciones internacionales.

El partido y lo que está en juego

La vuelta entre Inter de Milán y Barcelona se disputará en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro), un escenario histórico que ha visto algunas de las noches más emocionantes de la Champions League. El ganador obtendrá el boleto a la final en el Allianz Arena, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Para el Barça, se trata de una oportunidad histórica de volver a una final europea después de varios años sin alcanzar esas instancias. Y para el Inter, la posibilidad de volver a brillar en el máximo torneo continental tras un proceso de reconstrucción que ha sido liderado con éxito por Simone Inzaghi. El árbitro Marciniak, por su parte, deberá demostrar que sigue siendo una apuesta confiable en los partidos más exigentes del fútbol europeo.