Gareth Bale vuelve a casa: Tottenham Hotspur lo anunció

Como James Rodríguez, Gareth Bale salió del Real Madrid y disputará la Premier League 2020-21: Tottenham Hotspur confirmó que llegó a un acuerdo con el equipo Merengue para el préstamo del galés.

A diferencia del volante de la Selección Colombia, quien habría sido transferido gratis y definitivamente al Everton FC, el atacante de 31 años actuará en el conjunto de Londres hasta el 30 de junio de 2021.

Zinedine Zidane, director técnico del elenco Blanco, se refirió a la partida del delantero en una rueda de prensa y aseguró que no tuvo encontronazos con el nacido en Cardiff, como se informó en diferentes medios de comunicación.

“No es verdad que no haya triunfado más por mí. No hemos tenido problemas y nadie puede discutir lo que ha hecho en este club. No hablé con él en su despedida. Lo que ha hecho aquí es indiscutible”, afirmó el francés, citado por El Mundo.

“No creo que le haya sobrado esta última temporada. Se quedó por algo. Lo importante es lo que él quiera hacer. Nunca ha sido un peso para mí”, reiteró el entrenador.

La escuadra que dirige José Mourinho también anunció al defensor Sergio Reguilón, por el que el cuadro español “recibirá 30 millones de euros más 5 en variables y dispondrá durante dos temporadas de una opción de recompra por 40”, publicó el Diario AS.

Gareth Bale regresa al Tottenham Hotspur, en el que ya estuvo entre 2007 y 2013:

“A todos los hinchas de los Spurs: después de 7 años, estoy de vuelta”, escribió Gareth Bale: