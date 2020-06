Fue una de las más importantes imágenes que dejó el empate del Barcelona ante Celta de Vigo. Lionel Messi parece no querer prestarle atención a una indicación de Éder Sarabia, quien busca comunicarle algo. Lo ignora y vuelve a la cancha. El Chiringuito de Jugones publicó el video del momento que ha tenido múltiples reacciones.

Al respecto le preguntaron a Quique Setién, el DT que en el momento se quedó mirando lo sucedido sin decir algo al respecto. Dejó que Lionel Messi volviera a la cancha en el partido que terminó 2-2 y que al final de la jornada hizo que el Barcelona quedara 2 puntos por debajo de Real Madrid en las posiciones.

El cuadro catalán no depende de sí mismo para ganar LaLiga 2019-20. Deberá ganar y esperar alguna caída del elenco madridista en las 6 jornadas que faltan. Ahora enfrentarán a Atlético de Madrid y en la previa del juego le consultaron a Quique Setién por lo que pasó con Lionel Messi y Éder Sarabia en una de las pausas para hidratación del partido.

La respuesta de Quique Setién sobre lo que hizo Lionel Messi

El entrenador brindó una conferencia en la que respondió: “Siempre hay controversias como en la vida y es normal que haya diferencias”, fue lo primero que aseguró el técnico azulgrana. “Yo tampoco era un jugador fácil. Lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común. Yo lo entiendo como algo natural. Hay una comunicación buena. No le doy ninguna importancia”, agregó Quique Setién.

El DT le restó importancia a la reacción de Lionel Messi. Terminó diciendo, “no pasó nada especialmente. Fue una indicación y ya está. Cuando no hay victorias y no ganas, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación que tenemos con la plantilla es buena. Es verdad que en momentos puntuales no estamos de acuerdo, pero no para hacer mención”, concluyó.

Lo que viene contra Atlético de Madrid

“Son partidos disputados, difíciles, con alternativas. Son un gran equipo, muy identificado con su manera de hacerlas cosas. Nos van a poner las cosas muy complicadas. El ganar es una cuestión tremendamente decisiva porque todo puede pasar pero cada vez se reducen los partidos y el margen es menor”, concluyó Quique Setién.

A continuación, la tabla de posiciones de LaLiga de España 2019-20: