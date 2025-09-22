La Liga Portuguesa 2025-26 continúa con partidos de alto nivel y uno de los más llamativos de la sexta jornada será el que enfrente a Sporting Clube vs Moreirense. El duelo se disputará en el estadio José Alvalade, un escenario con capacidad para 50 mil espectadores que promete un gran ambiente para recibir a dos equipos que atraviesan un buen momento en el torneo.

El compromiso está programado para el lunes 22 de septiembre, a las 20:15 en Portugal, 21:15 en España y 14:15 en Colombia. Sporting Clube y Moreirense llegan igualados en puntos, por lo que el resultado de este partido puede marcar diferencias directas en la parte alta de la tabla. Además, el atractivo adicional estará en la presencia del colombiano Luis Javier Suárez, quien vive un gran momento tanto con su club como con la Selección Colombia.

Dónde ver Sporting Clube vs Moreirense en TV y ONLINE

El partido tendrá transmisión internacional en diferentes señales, según el país:

Colombia y resto de Latinoamérica : GOL TV en televisión y GOLTV Play vía streaming.

: GOL TV en televisión y GOLTV Play vía streaming. Estados Unidos: Fanatiz.

Con estas opciones, los aficionados podrán seguir en directo todas las emociones del duelo entre dos equipos que pelean en la parte alta de la liga portuguesa.

Posiciones de Sporting Clube y Moreirense en la liga portuguesa 2025-26

El inicio de temporada ha sido prometedor para ambos conjuntos:

Sporting Clube ocupa la cuarta posición , con 12 puntos en 5 jornadas , producto de 4 victorias y 1 derrota . Los leones han mostrado un ataque sólido, con varios jugadores en buen nivel, incluido Luis Javier Suárez.

ocupa la , con , producto de . Los leones han mostrado un ataque sólido, con varios jugadores en buen nivel, incluido Luis Javier Suárez. Moreirense, por su parte, se ubica en el quinto lugar, con el mismo rendimiento en cuanto a victorias y derrotas, aunque con menos goles a favor. Esta leve diferencia ofensiva lo mantiene un puesto por debajo en la clasificación.

El encuentro se presenta como un duelo directo por la cuarta plaza, con la posibilidad de que el ganador se acerque aún más a la lucha por los primeros lugares de la liga.

Los números de Luis Javier Suárez en Sporting Clube

Uno de los grandes atractivos del partido será la actuación del colombiano Luis Javier Suárez, delantero que se ha convertido en una de las piezas clave del Sporting Clube. Su arranque de temporada ha sido notable:

Ha disputado 7 partidos oficiales con el club .

. Suma 3 goles y 3 asistencias en la liga portuguesa.

en la liga portuguesa. Sus goles fueron un doblete ante Arouca y un gol frente a Famalicao en la jornada anterior.

Además, Suárez llega con la motivación extra de haber brillado recientemente con la Selección Colombia, en donde anotó un póker de goles en las Eliminatorias Sudamericanas, confirmando su capacidad goleadora en los escenarios más exigentes.

Con este panorama, el partido en el José Alvalade será una nueva oportunidad para que el atacante cafetero siga consolidando su papel como referente ofensivo del Sporting y mantenga su buen ritmo goleador en la liga.