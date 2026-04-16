Real Betis y Sporting Braga definen su serie de cuartos de final de la UEFA Europa League en el estadio La Cartuja, en un compromiso que promete tensión y máxima competitividad. El empate en la ida dejó la eliminatoria abierta y todo se resolverá en territorio español.

El partido se disputará el jueves 16 de abril desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. Con la igualdad 1-1 obtenida en Portugal, ambos equipos llegan con opciones reales de clasificar a semifinales en una noche europea que puede marcar el rumbo de la temporada.

Dónde ver Real Betis vs Sporting Braga en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones HDR (M442 O116), M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar.

Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones HDR (M442 O116), M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming.

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming. México: ESPN y DISNEY+ PREMIUM

ESPN y DISNEY+ PREMIUM Estados Unidos: Paramount+, TUDN, ViX Premium y DAZN.

A qué hora es Real Betis vs Sporting Braga país por país

El compromiso se disputará en horario estelar europeo y tarde en América:

España: 21:00

Portugal: 20:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00

Europa League: Dónde se juega el partido entre Real Betis y Sporting Braga

El encuentro se disputará en el estadio La Cartuja, en Sevilla, recinto con capacidad para más de 70 mil espectadores. El escenario andaluz será determinante en un cruce que llega igualado y que puede resolverse por detalles mínimos.

Cómo quedó el partido de ida entre Real Betis y Sporting Braga

El primer duelo de la serie se disputó el 8 de abril en el estadio Municipal de Braga y terminó 1-1. Florian Grillitsch adelantó al conjunto portugués, mientras que Cucho Hernández igualó para el Betis, dejando todo abierto para la vuelta en España.

Con ese marcador global empatado, cualquier victoria clasificará directamente a semifinales. En caso de igualdad tras los 90 minutos, el partido se extenderá a la prórroga y eventualmente a los penaltis.

Probables alineaciones de Real Betis y Sporting Braga

Real Betis: Pau López; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez; Sofyan Amrabat, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Ez Abde y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Sporting Braga: Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Bright Arrey-Mbi, Paulo Oliveira; Víctor Gómez, Florian Grillitsch, Gabri Martínez; Pau Víctor, Demir Ege Tıknaz y Fran Navarro. DT: Carlos Vicens.

Ficha del partido Real Betis vs Sporting Braga

Competición: Vuelta de cuartos de final – UEFA Europa League

Fecha: Jueves 16 de abril

Hora: 21:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: La Cartuja, Sevilla

Capacidad: Más de 70.000 espectadores

Resultado de ida: Sporting Braga 1-1 Real Betis

Entrenadores: Manuel Pellegrini (Real Betis) – Carlos Vicens (Sporting Braga).