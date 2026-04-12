Racing Club y River Plate se enfrentan por la Fecha 14 de la Liga Profesional Argentina en uno de los duelos más tradicionales del fútbol nacional. Es un clásico con historia, peso en la tabla y un contexto competitivo que le agrega tensión a cada jugada.

El partido se jugará el domingo 12 de abril desde las 20:00 en Argentina y las 18:00 en Colombia. El escenario será el estadio Presidente Juan Domingo Perón, en Avellaneda, donde Racing buscará hacerse fuerte ante un River que también pelea por consolidarse en la parte alta del campeonato.

Dónde ver Racing vs River Plate EN VIVO por TV y streaming

La transmisión del partido estará disponible en distintas señales oficiales según el país.

Argentina: El encuentro se podrá ver por ESPN Premium , señal incluida dentro del Pack de Fútbol que se puede contratar a través de Flow, Telecentro Play y DGO.

El encuentro se podrá ver por , señal incluida dentro del Pack de Fútbol que se puede contratar a través de Flow, Telecentro Play y DGO. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN en televisión y también en DISNEY+ Premium vía streaming.

A qué hora se juega Racing vs River Plate país por país

Estos son los horarios más relevantes para seguir el clásico:

Argentina : 20:00

: 20:00 Colombia : 18:00

: 18:00 Perú : 18:00

: 18:00 Ecuador : 18:00

: 18:00 Chile : 20:00

: 20:00 Uruguay : 20:00

: 20:00 Brasil : 20:00

: 20:00 México (CDMX) : 17:00

: 17:00 Estados Unidos (Este) : 18:00

: 18:00 España: 00:00 (medianoche del lunes)

Dónde se juega el partido entre Racing y River Plate

El compromiso se disputará en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, casa de Racing Club en Avellaneda. Es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino y suele presentar un ambiente intenso en este tipo de clásicos.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un duelo con antecedentes de alta competitividad.

Probables formaciones de Racing y River Plate

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

El historial entre Racing y River Plate en el fútbol argentino

Racing Club y River Plate protagonizaron el primer clásico entre los clubes considerados grandes del fútbol argentino. Su primer enfrentamiento oficial fue en 1906, marcando el inicio de una rivalidad centenaria.

En el historial general se registran 244 enfrentamientos oficiales:

River Plate ganó 112 partidos

Racing Club ganó 69 encuentros

Empataron en 63 ocasiones

Los números reflejan la ventaja histórica de River, aunque cada nuevo cruce reescribe la historia en la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: Racing vs River Plate

Competencia : Liga Profesional Argentina – Fecha 14

: Liga Profesional Argentina – Fecha 14 Fecha : Domingo 12 de abril

: Domingo 12 de abril Hora en Argentina : 20:00

: 20:00 Hora en Colombia : 18:00

: 18:00 Estadio : Presidente Juan Domingo Perón (Avellaneda)

: Presidente Juan Domingo Perón (Avellaneda) Árbitro : Sebastián Zunino

: Sebastián Zunino Transmisión en Argentina : ESPN Premium

: ESPN Premium Transmisión en Colombia y Sudamérica: ESPN y DISNEY+ Premium

Un clásico con tradición, puntos decisivos en juego y seguimiento masivo en la Fecha 14 del campeonato argentino.