PSG y Chelsea protagonizan uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Parque de los Príncipes será el escenario de un duelo que enfrenta a dos equipos con ambición europea y plantillas repletas de talento joven y experiencia internacional.

El partido se disputará el miércoles 11 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Será una noche de alto voltaje en París, con más de 50 mil espectadores en las tribunas y con la expectativa puesta en una serie que promete intensidad táctica y poder ofensivo.

Dónde ver PSG vs Chelsea en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes señales internacionales.

España: M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119), plataforma: Movistar Plus+.

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

México: FOX One

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univision Now y ViX.

A qué hora es PSG vs Chelsea país por país

El encuentro tendrá horario estelar europeo y se disputará en la tarde del continente americano:

España: 21:00

Francia: 21:00

Inglaterra: 20:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00

Dónde se juega el partido entre PSG y Chelsea

El compromiso se disputará en el Parque de los Príncipes, en París, estadio con capacidad para más de 50 mil espectadores. Es la casa del PSG y uno de los escenarios emblemáticos del fútbol europeo, donde el equipo francés suele hacerse fuerte en noches continentales.

Cómo llegó PSG a los octavos de final de la Champions League

El PSG terminó en la casilla 11 de la fase de liga con 14 puntos en 8 partidos. En condición de local consiguió triunfos importantes ante Atalanta (4-0) y Tottenham (5-3), empató con Newcastle (1-1) y cayó frente al Bayern Múnich (1-2).

En los playoffs enfrentó a AS Mónaco, serie en la que igualó 2-2 en casa, resultado clave en su clasificación. El equipo dirigido por Luis Enrique buscará imponer ritmo y posesión ante un rival exigente.

Cómo llegó Chelsea a los octavos de final

Chelsea ocupó la casilla 6 y clasificó directamente a esta instancia tras sumar 16 puntos en la fase de liga. Mostró competitividad fuera de casa, aunque con altibajos.

Como visitante perdió ante Bayern (3-1) y Atalanta (2-1), empató con Qarabag (2-2) y logró una victoria destacada frente a Napoli (2-3). Bajo la dirección de Liam Rosenior, el conjunto londinense intentará imponer intensidad y transición rápida en París.

Probables alineaciones de PSG y Chelsea

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Liam Rosenior.

Ficha del partido PSG vs Chelsea

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Parque de los Príncipes, París

Capacidad: Más de 50.000 espectadores.