La Bundesliga 2025-26 continúa su curso con un nuevo desafío para el líder de Alemania. Este sábado 25 de octubre, el Bayern Múnich visitará al Borussia Monchengladbach por la Fecha 8 del campeonato, en un encuentro que comenzará a las 8:30 de la mañana en Colombia y 15:30 en España y Alemania.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega imparable, con 12 victorias consecutivas en todas las competiciones y la posibilidad de alcanzar un récord histórico: igualar al AC Milan de la temporada 1992-93 con 13 triunfos seguidos al inicio de una campaña. En frente estará un Gladbach en crisis, sin victorias en siete jornadas, pero dispuesto a dar la sorpresa ante su público.

Dónde ver Monchengladbach vs Bayern Múnich en TV y online

El partido podrá seguirse en directo en varios países a través de los principales canales y plataformas de streaming:

Colombia y Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ (online).

ESPN (TV) y (online). México: Sky Sports.

España: Amazon Prime Video y DAZN.

y Estados Unidos: ESPN Deportes.

La transmisión ofrecerá cobertura completa del encuentro, análisis en vivo y todos los detalles de la actuación del colombiano Luis Díaz, quien será titular en el frente ofensivo del Bayern Múnich.

Dónde se juega el partido de la Bundesliga: Borussia Park, escenario del partido

El encuentro se disputará en el Borussia Park, ubicado en Mönchengladbach. Este moderno estadio, con capacidad para 54.000 espectadores, será el escenario de un duelo cargado de historia entre dos clubes que protagonizan una de las rivalidades clásicas del fútbol alemán.

El Bayern Múnich llega como amplio favorito, mientras que el Gladbach intentará apoyarse en su afición para salir del último lugar de la tabla. El ambiente promete ser intenso, con entradas agotadas y el incentivo de enfrentar al equipo más poderoso de la liga.

A qué hora es el partido país por país

El horario matutino en Latinoamérica permitirá a los aficionados disfrutar del partido como plato principal del sábado futbolero, mientras que en Europa marcará la apertura de la jornada de la Bundesliga.

Alemania y España: 15:30

15:30 Colombia, Perú y Ecuador: 08:30

08:30 Argentina y Chile: 10:30

10:30 México: 07:30

07:30 Estados Unidos (ET): 09:30

09:30 Brasil: 10:30

10:30 Reino Unido: 14:30

Probable formación del Bayern Múnich con Luis Díaz

El técnico belga confirmó que Jonas Urbig será titular en el arco, dándole descanso a Manuel Neuer, pensando en el partido de Copa del miércoles ante Colonia. Además, Luis Díaz se perfila nuevamente como una de las figuras del ataque bávaro junto a Harry Kane y Nicolas Jackson.

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Raphael Guerreiro, Kim Minjae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Lennart Karl, Luis Díaz, Nicolas Jackson; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Noticias del Bayern Múnich para el partido de la Jornada 8 en la Bundesliga

El Bayern atraviesa un momento brillante en la temporada. Luego de golear 4-0 al Club Brugge en la Champions League, el equipo suma 12 victorias consecutivas y apunta a extender su racha a 13 para igualar el récord del AC Milan (1992-93) como el mejor inicio de campaña en Europa.

En su visita a Mönchengladbach, Vincent Kompany deberá gestionar una lista de bajas importantes: Alphonso Davies, Hiroki Ito y Jamal Musiala continúan en recuperación de lesiones. A ellos se suman las dudas de Serge Gnabry y Josip Stanišić, quienes sufren molestias musculares y podrían ser reservados.

El entrenador explicó en rueda de prensa que la prioridad es mantener la rotación sin perder ritmo competitivo: “El objetivo es seguir ganando, pero también cuidar la forma física de los jugadores. Tenemos una plantilla profunda que puede responder en cualquier escenario”, aseguró Kompany.

Por su parte, el Borussia Mönchengladbach, dirigido por Eugen Polanski, atraviesa un inicio de campaña crítico. Con apenas 3 puntos en siete partidos y sin conocer la victoria, el equipo local necesita sumar con urgencia. Polanski confirmó que Franck Honorat y Giovanni Reyna podrían regresar al once titular tras superar molestias físicas, aunque seguirá sin contar con Tim Kleindienst, Robin Hack, Nathan Ngoumou y Fabio Chiarodia, todos lesionados.

Luis Díaz y el impacto colombiano en la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz vive un momento destacado en su primera temporada con el Bayern Múnich. Se ha convertido en pieza clave en el sistema ofensivo de Kompany, aportando desequilibrio, velocidad y sacrificio defensivo. Ya suma 8 goles en la temporada y 6 de ellos los hizo en partidos de la Bundesliga.

Con Kane como referente de área y Nicolas Jackson acompañándolo en el ataque, el guajiro busca reencontrarse con el gol y contribuir al histórico inicio de temporada del Bayern. El duelo ante el Monchengladbach será una oportunidad ideal para hacerlo y seguir consolidando su protagonismo en el gigante alemán.