El Grupo C de la Copa Sudamericana presenta un duelo clave en la segunda jornada: el enfrentamiento entre Millonarios y Boston River. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar sus primeros puntos tras un arranque complicado en la fase de grupos.

El partido se jugará el miércoles 15 de abril en Bogotá, en un escenario que suele ser determinante para el equipo colombiano. Con la presión de mejorar lo hecho en la Fecha 1, el compromiso promete intensidad y urgencia desde el inicio.

Dónde ver Millonarios vs Boston River EN VIVO en TV y online

El encuentro contará con transmisión oficial para varios países de Sudamérica a través de televisión y plataformas digitales:

Colombia: DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO en streaming

DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO en streaming Uruguay y resto de Sudamérica: DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO online

En cuanto a la transmisión por internet, la plataforma DGO será la opción principal para seguir el partido en vivo. Este servicio permite acceder al contenido desde dispositivos móviles, computadores y smart TVs.

A qué hora juega Millonarios vs Boston River hoy

El horario del partido está adaptado a la franja nocturna en Sudamérica. Estos son algunos de los horarios más relevantes:

Colombia: 21:00

21:00 Uruguay: 23:00

23:00 Argentina: 23:00

23:00 Chile: 22:00

22:00 México: 20:00

20:00 Estados Unidos (ET): 22:00

22:00 España: 04:00 (jueves 16 de abril)

Un duelo inédito entre Millonarios y Boston River

El partido entre Millonarios y Boston River será el primero en la historia en el que se enfrenten de manera oficial. No existen antecedentes entre ambos clubes en competiciones internacionales ni en amistosos registrados.

Esto le añade un componente especial al encuentro, ya que ambos equipos buscarán imponer condiciones y marcar el inicio de un nuevo historial.

Cómo les fue a Millonarios y Boston River en la Fecha 1 del Grupo C

El arranque en la fase de grupos no fue positivo para ninguno de los dos equipos. Millonarios debutó con una derrota en su visita a O’Higgins en Chile, cayendo por 2-0 en un partido en el que no logró imponer su juego.

Por su parte, Boston River también comenzó con derrota. El equipo uruguayo cayó como local ante São Paulo por 0-1, en un duelo cerrado en el que no pudo capitalizar sus oportunidades.

Estos resultados hacen que el partido cobre aún más importancia, ya que ambos necesitan sumar para no quedar rezagados en el grupo.

Probables formaciones de Millonarios y Boston River

Estas serían las alineaciones iniciales para el compromiso:

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Álex Moreno Paz, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackálister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Boston River: Bruno Antúnez; Lautaro Vázquez, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neil; Federico Dafonte, Francisco Barrios, Agustín Amado; Yair González y Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Dónde se juega Millonarios vs Boston River

El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en Bogotá. Este escenario es la casa de Millonarios y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol colombiano.

Árbitros del partido Millonarios vs Boston River

La terna arbitral designada para este compromiso es de Venezuela:

Árbitro principal: Guillermo Guerrero

VAR: Gabriel González

Detalles del partido Millonarios vs Boston River